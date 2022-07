Les joueurs de Warzone se lamentent des changements de la Saison 4

Les joueurs de Warzone affirment que les changements fréquents de méta, comme ceux qui ont eu lieu récemment avec la Saison 4, rendent le jeu ” incroyablement difficile ” pour les joueurs occasionnels, surtout si l’on tient compte du SBMM.

La Saison 4 de Warzone, comme c’est devenu la norme dans le Battle Royale de Call of Duty, a constitué un bouleversement assez complet de la méta. Les armes ont été up et nerfs, les bugs ont été corrigés et nous avons même eu droit à une nouvelle carte, Fortune’s Keep.

Si ces changements sont généralement bien accueillis par les voix les plus en vue du jeu (streamers, joueurs pro et créateurs de contenu), ils semblent frustrer ceux qui ont moins de temps à investir dans Warzone.

Les changements de méta de Warzone et le nouveau contenu rendent le jeu “trop dur” pour les joueurs

Dans un post Reddit du 15 juillet, un joueur a déclaré que, en raison d’autres engagements, il ne peut pas investir autant de temps qu’il le voudrait dans la Warzone.

En conséquence, le nouveau contenu, les armes et les cartes ne font rien d’autre que de rendre le jeu “incroyablement difficile” à utiliser.

“Je n’ai pas le temps de monter en niveau ces armes. Je joue pour la première fois depuis avril aujourd’hui et en début de partie, je déchire… Mais dès que le chargement tombe, je suis complètement désarmé… C’est vraiment ennuyeux, je gagnerais constamment des parties dès mon premier jour de retour en 3 mois si mes meilleures armes n’avaient pas été réduites à néant depuis la dernière fois que j’ai joué”.

Il a été rejoint par un autre message d’un joueur occasionnel qui s’est fait l’écho d’une grande partie de ce sentiment et a affirmé que le RE est devenu “trop difficile” en raison des améliorations apportées aux joueurs engagés et du matchmaking.

Ils ont dit : “Warzone est trop difficile… Mes jours de jeu de tir hyper compétitif sont malheureusement terminés… WZ était amusant quand il était nouveau et différent, maintenant c’est tout simplement trop pour le joueur occasionnel.”

Alors que Call of Duty est depuis longtemps un jeu de tir occasionnel, beaucoup pensent que Warzone doit en faire plus pour que les joueurs qui n’investissent pas beaucoup de temps puissent quand même s’amuser.

Il s’agit là d’une ligne de conduite délicate, car les meilleurs et les pires joueurs font partie intégrante de la communauté d’un jeu. Espérons que Raven parviendra à trouver un meilleur équilibre à l’avenir.