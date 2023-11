Les joueurs de MW3 craignent que certains skins de MW2 soient des “pay-to-win”

Les joueurs de MW3 ont récemment partagé leurs pires craintes avant le lancement complet du jeu sur le système de transfert de progression entre ce nouvel opus et MW2.

L’arrivée de MW3 est imminente et, malgré l’accueil majoritairement négatif de la campagne du jeu, l’enthousiasme des fans pour le mode multijoueur reste assez élevé.

Et pour cause, MW3 proposera dès le lancement seize cartes issues du très apprécié Modern Warfare 2 de 2009. En outre, ce jeu intégrera un système de “transfert de progression”, permettant aux joueurs d’apporter toutes leurs acquisitions et armes de MW2.

Cependant, ce même système suscite des inquiétudes chez certains joueurs, notamment à cause de skins “pay-to-win” qui seraient transférés sur MW3.

Les joueurs CoD craignent que les skins de MW2 gâchent MW3

Ces dernières années, Call of Duty a beaucoup investi dans l’amélioration de sa boutique en jeu. MW2 reflète cet état d’esprit, avec l’intégration cette année de partenariats comme DOOM et même des rappeurs tels que 21 Savage et Nicki Minaj, accompagnés d’armes et de skins de personnages uniques.

Comme son nom l’indique, le système de “transfert de progression” permet aux joueurs d’emporter tous leurs cosmétiques de MW2 dans le jeu suivant. Cela a amené certains joueurs à réfléchir à ce que sera MW3, soulevant ainsi certaines questions.

Sur le subreddit ModernWarfareIII, un utilisateur nommé ThunderTRP a donné un aperçu de ce qui pourrait nous attendre.

Dans une image, le fameux skin “Gaia” est montré sur la carte Estate, causant un sérieux casse-tête aux fans.

Avec des spawns déjà critiqués et MW3 décrié pour être un pas en arrière sur le plan graphique, le jeu de cette année pourrait bien se mettre dans une situation délicate.