Ce joueur de Warzone découvre le meilleur moyen de punir les tricheurs

Bonne Fortune est le terrain de jeu idéal pour les tricheurs qui tirent à travers les murs, mais les joueurs de Warzone ont peut-être découvert une parade parfaite à ce bug insupportable.

Le bug des joueurs traversant les murs de Bonne Fortune a été signalé pour la première fois au début de la Saison 4. Les murs buggués étaient également un problème à Verdansk, sur Rebirth Island et Caldera.

Bonne Fortune compte plusieurs points d’intérêt où les bâtiments et les murs sont nombreux et faciles à exploiter. Le POI le plus touché par les problèmes de murs buggués est la ville principale.

Les notes de patch de la mise à jour Warzone du 7 juillet indiquent que “des problèmes de collision avec divers éléments de Caldera ont été corrigés, permettant aux joueurs de les exploiter, de les regarder ou de tirer à travers eux”. Au cas où vous rencontreriez quand même un problème de mur, il existe une solution expéditive pour punir ceux qui en abusent.

Comment contrer et punir le wall glitching dans Warzone

C’est le joueur de Warzone Veggieman_21 et son partenaire en duo qui ont décidé que si vous ne pouvez pas vaincre les tricheurs normalement, punissez les de façon créative.

En lançant une grenade dans un bâtiment, vous pouvez éliminer les abuseurs et révéler l’emplacement des campeurs sans même être détecté.

Un autre joueur a répondu en disant, “Tu fais le travail du seigneur ici, mon ami.”

Une autre personne a déclaré : “C’est corrigé, n’est-ce pas ?”.

Même si les glitchs des murs seront très certainement un jour complètement corrigés, cette méthode pourrait être un excellent moyen de traiter les campeurs sur Bonne Fortune. Essayez les grenades instantanées et devenez un cauchemar pour les campeurs.