Un expert Warzone dénonce une lunette pay-to-win

Le gourou de Warzone 2, TrueGameData, a récemment dévoilé qu’une lunette disponible dans un pack offre un certain avantage par rapport aux autres.

Activision a souvent été critiqué pour sa gestion des microtransactions dans Modern Warfare 2 et Warzone. La saison 3 a introduit des packs DMZ ‘pay-to-win’, offrant aux joueurs des drones gratuits, des bonus d’atouts, et plus encore, simplement en achetant un pack dans la boutique.

Cette décision a provoqué la colère des fans, et certains ont même prétendu que cela condamnerait la franchise emblématique dans son ensemble.

Si les développeurs n’ont pas totalement supprimé les packs, ils ont cependant légèrement modifié l’un d’entre eux après une vague de réactions négatives.

Mais récemment, TrueGameData a relancé les débats sur le pay-to-win en dévoilant l’utilité du réticule à point bleu.

Warzone 2 a également provoqué la controverse en supprimant la possibilité pour les joueurs de personnaliser les réticules sur leurs lunettes d’armes. Ce choix de conception a considérablement réduit le nombre de lunettes que les joueurs sont prêts à utiliser.

TrueGameData a expliqué pourquoi le fait de ne pas pouvoir modifier les réticules nuit aux portées dans Warzone 2.

“Les différentes lunettes holographiques dans Warzone 2 ont tous de mauvais réticules. Elles ont toutes des réticules obstruant et qui rebondissent partout.“

Mais un nouveau plan d’arme permet au joueur d’avoir enfin une bonne lunette holographique avec un réticule à point bleu.

Le plan d’arme Good ‘Ol Days est inclus dans le Throwback Pack : ’09 Weapon Audio, qui coûte 1800 COD Points.

Et selon TrueGameData, cette lunette pourrait bien être la meilleure de Warzone.

“Je pense que c’est un juste milieu entre le Shlager x3.4, le VLK x4.0, et le point rouge. Vous obtenez un peu plus de zoom que le point rouge, mais aussi vous obtenez une réticule claire, et c’est une belle lunette.“

TrueGameData a conclu que l’achat du pack en vaut la peine si vous êtes un joueur vraiment hardcore.