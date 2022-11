Comment ouvrir les sites noirs de Warzone 2 ?

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Call of Duty : Warzone 2 va introduire des forteresses et des sites noirs infestés par des combattants IA que les joueurs vont devoir affronter afin de récupérer des récompenses. Voici comment prendre part à cette nouvelle aventure.

Warzone 2.0 cherche à se démarquer immédiatement du battle royale original en donnant aux combattants IA un impact significatif. Bien que ces bots aient été omniprésents lors du Call of Duty Next, dès le coup d’envoi de Warzone 2 le 16 novembre, ils ne se cantonneront plus au Goulag. Les joueurs auront également à les affronter dans les forteresses et les sites noirs.

Les sites noirs seront un aspect important de Warzone 2, car ils constituent un moyen fiable d’obtenir votre chargement et certains objets, mais avant d’en récupérer les récompenses, encore faut-il parvenir à les ouvrir.

Activision Dès le premier jour, des forteresses et des sites noirs feront leur apparition sur Al Mazrah.

Les sites noirs sont des zones sur Al Mazrah qui sont plus dangereuses qu’une forteresse et qui offrent aux joueurs qui osent s’y aventurer et qui viennent à bout de tous les adversaires qui s’y trouvent des objets et des chargements encore plus précieux.

Attendez-vous à devoir affronter des IA de haut niveau ainsi que d’autres joueurs qui chercheront eux aussi à s’emparer du butin, ou simplement à éliminer des joueurs qui ne se méfieront pas assez.

Pour ouvrir un site noir dans Warzone 2, vous devez être le premier joueur ou la première équipe à nettoyer une forteresse. En effet, une fois que vous aurez éliminé toutes les IA de la forteresse et que vous aurez désamorcé la bombe, vous obtiendrez une clé de site noir qui vous permettra d’ouvrir l’une de ces zones.

Si vous arrivez à une forteresse après qu’une autre équipe l’ait nettoyée, vous ne pourrez pas obtenir de clé de site noir, mais vous pourrez récupérer du butin et votre équipement.

Récupération d’un plan d’arme gratuit avec les sites noirs de Warzone 2

En réussissant à nettoyer un site noir en éliminant tous les combattants IA qui s’y trouvaient, les joueurs de Warzone 2 recevront un plan d’arme exclusif qu’ils pourront conserver. Néanmoins, les développeurs n’ont pas encore révélé de quoi il s’agit.

De nombreuses autres récompenses gratuites telles que des plans d’armes étaient disponibles dans le battle royale original, mais il faudra attendre que la première équipe ou le premier joueur soit venu à bout d’un site noir pour en avoir le cœur net.