Cette mitrailleuse délaissée a un winrate délirant sur Warzone

L’équilibrage de la Saison 5 Rechargée de Warzone Pacific a propulsé sous le feu des projecteurs de multiples armes qui sont rapidement devenues très populaires, pourtant une mitrailleuse de Vanguard est restée sur le banc de touche alors qu’elle l’un des meilleurs winrate du battle royale.

Lorsqu’il s’agit de tirer son épingle du jeu sur Warzone, les réflexes et l’adresse sont des compétences incontournables, mais pour mettre toutes les chances de son côté, il faut en plus savoir miser sur les bonnes armes et les bons accessoires. Le battle royale d’Activision compte un large assortiment d’armes puissantes à utiliser.

Bien que vous puissiez choisir parmi de nombreuses armes populaires, Warzone dispose également de joyaux cachés capables d’infliger des tonnes de dégâts. C’est notamment le cas d’une mitrailleuse de Vanguard qui affiche actuellement un taux de victoire impréssionnant mais un taux de sélection peu élevé.

En effet, selon WZRanked, la Whitley a actuellement un taux de victoire de 4,79 %, le même que le Gorenko et pourtant son taux de sélection est bien plus faible.

Activision La Whitley est bien plus puissante que vous ne le pensez.

Alors que des armes comme l’Armaguerra 43 et la Carabine Cooper sont les choix les plus populaires cette saison, le Whitley dépasse leurs taux de victoire respectifs de 3,72 % et 2,59 %, ce qui en fait une option extrêmement viable.

La Whitley n’est plus sous les feux de la rampe depuis un certain temps, elle a attiré l’attention des joueurs lorsqu’elle a été améliorée dans la mise à jour du 3 août, mais elle est rapidement retombée dans l’oubli. Néanmoins il n’est pas trop tard pour y remédier.

Meilleure classe pour la Whitley sur Warzone

Bouche : MX Silencieux

Canon : 28″ Gracey Mk. 9

Lunette : G16 2.5X

Crosse : CGC R4

Accessoire canon : M1930 Strife inclinée

Chargeur : Chargeur à tambour de 45 cartouches .303 Britannique

Munitions : Allongées

Poignée arrière : Poignée hachurée

Atout 1 : Visée extrême

Atout 2 : Chargé à bloc

Cette classe se concentre sur l’amélioration de la précision et de la portée des dégâts de la mitrailleuse, ce qui permet d’infliger beaucoup de dégâts aux joueurs adverses lors des combats à moyenne portée.