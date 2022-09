Cette astuce sur Modern Warfare 2 permet d’avoir un sprint tactique illimité

Le sprint tactique est conçu pour s’épuiser après un court laps de temps dans Call of Duty. Cependant, une nouvelle astuce change la donne sur Modern Warfare 2, donnant aux joueurs une endurance illimitée.

Lorsqu’il s’agit de se déplacer d’un point à un autre dans Call of Duty sans avoir de véhicule à portée de main, le sprint tactique est de loin la méthode la plus rapide. L’accroupissement, la marche et le sprint normal sont tous plus lents que cette option plus intense.

Par conséquent, le sprint tactique ne peut être utilisé en jeu que pendant quelques courtes secondes. La seule façon d’agir sur cette durée est de miser sur l’atout Pas de course, qui double son temps d’action. Si sur le papier cette solution semble idéale, il ne faut pas oublier que cela s’accompagne du sacrifice évident d’un atout qui aurait pu lui aussi faire la différence.

Si c’est ainsi que la plupart des titres Call of Duty ont fonctionné ces dernières années, les choses ont quelque peu changé dans Modern Warfare 2. Sans avoir besoin de Pas de course, les joueurs ont découvert dans la bêta une astuce révolutionnaire qui permet de réaliser un sprint tactique infini avec une relative facilité.

Comme le montre l’exemple de Crowder, le coach d’Atlanta FaZe, un simple bunny hop suffit à réinitialiser le sprint tactique. En répétant cette astuce, vous pouvez donc sprinter à pleine vitesse aussi longtemps que vous le souhaitez.

En général, il faut quelques secondes pour que le sprint tactique soit de nouveau utilisable. Grâce au bunny hop, vous pouvez contourner ce délai et continuer à avancer à toute allure sur la carte comme si de rien n’était, ce qui peut faire gagner de précieuses secondes.

Pour l’instant, Infinity Ward n’a pas encore abordé l’existence de cette astuce dans Modern Warfare 2. Alors que les développeurs ont rapidement mis en œuvre certains changements, d’autres commentaires de la communauté ont été ignorés. Ainsi on ignore si l’astuce du bunny hop restera en vigueur ou si elle sera modifiée lors de la sortie du jeu, le 28 octobre 2022.

En outre, étant donné que Modern Warfare 2 et Warzone 2 partagent les mêmes moteurs, cette astuce pourrait même fonctionner dans le prochain volet du battle royale. Il ne nous reste plus qu’à attendre et à voir ce qui figurera dans le prochain patch.