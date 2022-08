Cette arme des plus inattendues à le meilleur K/D de Warzone

Le ratio K/D est un moyen courant pour les joueurs de Warzone de juger de l’efficacité d’une arme. Si généralement les armes les plus populaires sont également celles avec les meilleurs K/D, il y a des exceptions à la règle !

Lorsqu’il s’agit de tirer son épingle du jeu sur Warzone, les réflexes et l’adresse sont des compétences incontournables, mais pour mettre toutes les chances de son côté, il faut en plus savoir miser sur les bonnes armes et les bons accessoires.

Après tout, même avec un skill digne d’un joueur pro, si vous avez en main la pire arme du jeu, vous ne ferez pas long feu face à des joueurs adverses qui ont misé sur des armes surpuissantes. La question est alors de savoir quelles armes sont meilleures que les autres … Pour la majorité des joueurs, c’est là que le ratio K/D intervient.

Alors que l’Armaguerra 43 a longtemps dominé la méta de Warzone avec un impressionnant pickrate de 12% associé à un K/D de 1.29 et un winrate de 3.52 selon WZRanked, la mitraillette vient de se faire voler la vedette par une arme des plus surprenantes : le Fusil de combat.

Les impressionnantes statistiques du Fusil de combat sur Warzone

Incroyable, mais vrai, selon WZRanked le Fusil de combat de Vanguard est actuellement l’arme ayant le K/D le plus élevé dans Warzone Pacific.

Au moment où nous écrivons ces lignes, des armes comme l’Armaguerra 43, le H4 Blixen et l’UGM-8 ont des K/D impressionnants, de 1,29, 1,26 et 1,25 respectivement, mais le Fusil de combat les bat toutes à plate couture avec un ratio de 1,38. Ce fusil à pompe a également le winrate le plus élevé, mais avec un taux de sélection nettement inférieur.

WZRanked Les stats parlent d’elles-mêmes

Alors que tous les joueurs de Warzone sont à la recherche d’une alternative à l’éternelle trinité qui règne sur la méta depuis plusieurs semaines, le Fusil de combat est peut-être l’alternative la plus séduisante.

Après tout, ce fusil à pompe peut se vanter d’infliger des dégâts importants, ce qui lui permet de faire la loi dans les espaces restreints. Ainsi il pourra faire des merveilles sur Bonne Fortune et Rebirth Island.

Avec le coup d’envoi imminent de la Saison 5 de Warzone, et de l’équilibrage qui va avec, mieux vaut garder un œil sur le Fusil de combat.