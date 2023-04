Ce simple réglage dans MW2 va renforcer votre aim assist

Si certains joueurs de Modern Warfare 2 estiment que l’aide à la visée est trop forte, le compte TikTok de l’équipe de la CDL, New York Subliners a partagé une simple astuce qui permet de la rendre encore plus puissante.

L’aide à la visée est un sujet qui a toujours été très controversé dans Call of Duty. Ce mécanisme fonctionne en ralentissant la visée de l’utilisateur lorsqu’il regarde près d’une cible tout en utilisant une manette.

Il y a quelques jours, le spécialiste de Warzone 2 JGOD, avait notamment demandé aux développeurs de réduire l’efficacité de l’aim assist qu’il estime beaucoup trop puissante.

L’article continue après la publicité

Patrick Kelly, co-directeur du studio d’Infinity Ward, avait déjà admis en juin 2022 que les améliorations de l’aide à la visée ont aidé les joueurs manette, laissant ainsi les joueurs clavier-souris avec “un désavantage statistique”.

Mais récemment, le compte TikTok de l’équipe de la Call of Duty League, New York Subliners a partagé un nouveau moyen qui permet de rendre l’aim assist encore plus forte dans le mode multijoueur.

À l’occasion d’une courte vidéo, New York Subliners a affirmé que les joueurs manquent plus de balles dans Modern Warfare 2 qu’ils ne devraient, car ils n’ont pas fait un simple changement de réglage.

L’article continue après la publicité

La raison ? Le FOV. Le FOV permet aux joueurs d’ajuster leur champ de vision afin de repérer plus facilement des ennemis qu’ils auraient pu manquer autrement. Dans Warzone 2, il est primordial d’avoir un FOV plus grand, car l’environnement est plus grand. Mais dans MW2, New York Subliners affirme que c’est totalement différent.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

“Lorsque vous jouez à Warzone 2, tout le monde sait que votre FOV doit être réglé à 120. Mais saviez-vous que cela rend l’aide à la visée moins efficace et rend les ennemis un peu plus éloignés ?

En multijoueur, il y a une zone de jeu beaucoup plus petite, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de ce FOV super large.“

L’article continue après la publicité

L’équipe de la CDL conseille alors de régler le FOV de Modern Warfare 2 à 100 “afin d’avoir plus de facilité à éliminer vos adversaires et augmenter la puissance de votre aide à la visée.”

Un FOV élevé fait en sorte que l’image se tasse plus vers le centre et pousse la vue frontale vers l’extérieur, rendant les objets devant vous plus éloignés. Cela, ajouté à l’aide à la visée qui est calculée plus lentement, donne l’impression que cette dernière est alors plus faible.

Un FOV plus large rend la zone de détection de l’aide à la visée plus petite et par conséquent plus forte et plus indulgente.

L’article continue après la publicité

Alors si vous êtes un joueur manette, nous vous conseillons d’essayer dès maintenant ce réglage dans Modern Warfare 2.