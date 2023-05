Booya partage ses classes pour tout détruire en ranked sur Warzone 2

Alors que les parties classées viennent à peine de faire leurs débuts sur Warzone 2, le streamer du Faze Clan, Booya, a révélé quelles étaient les classes sur lesquelles il faut miser pour faire ses preuves dans ce nouveau mode.

Avec l’introduction du mode Classé de Warzone 2 dans la Saison 3 Rechargée, les enjeux sont encore plus élevés pour les joueurs, alors qu’ils s’affrontent tant bien que mal pour gagner des SR et progresser à travers les différentes divisions.

Pour s’illustrer dans ce mode chargé d’adrénaline, où la moindre erreur peut coûter très cher, l’adresse ne suffit pas. Il faut également miser sur les bonnes armes, et bien évidemment les bons accessoires, une tâche qui est plus complexe qu’elle en a l’air au vu de l’arsenal qui est mis à disposition des joueurs.

Pour donner un coup de pouce à sa communauté, le créateur de contenu FaZe Booya a levé le voile sur ses armes préférées pour ce mode, qu’il utilise conjointement grâce à Surarmement. Malgré les nerfs supposés lui faire perdre de son éclat, Booya croit toujours que l’ISO Hemlock est le meilleur fusil d’assaut du battle royale, et que rien ne peut l’arrêter quand on l’associe à la Lachmann Sub.

Les classes de FaZe Booya pour briller dans le mode Classé de Warzone 2

ISO Hemlock

Canon : Fielder-T50

Bouche : Harbinger D20

Accessoire canon : FTAC Ripper 56

Chargeur : Chargeur de 45 cartouches

Lunette : Aim OP-V4

Lachmann Sub

Canon : L38 Falcon 226mm

Laser : VLK LZR 7MW

Crosse: Crosse d’usine Meer Recoil-56

Poignée Arrière : Lachmann TCG-10

Chargeur : Chargeur de 45 cartouches

La classe de l’ISO Hemlock de FaZe Booya est conçue pour accentuer le contrôle du recul, tout en améliorant la portée des dégâts et la vélocité des balles, grâce au Fielder-T50, au Harbinger D20 et au FTAC Ripper 56. Celle de la Lachmann Sub est conçue pour lui permettre de faire des ravages à courte portée avec le VLK LZR 7MW, le L38 Falcon 226mm et la crosse d’usine Meer Recoil-56 .

Ces armes se complètent très bien, car ensemble, elles couvrent toutes les portées dont vous avez besoin pour parer à toutes situations dans le mode Classé de Warzone 2.