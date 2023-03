Avec cette classe le M4 a le TTK le plus rapide de Warzone 2

Alors que les joueurs de Warzone 2 cherchent toujours à mettre la main sur la meilleure arme pour tirer leur épingle du jeu au cours de la Saison 2, le youtubeur WhosImmortal a partagé sa classe du M4 qui, selon lui, possède le “meilleur TTK” du battle royale.

La méta de Warzone 2 est en constante évolution, elle varie en fonction des différents équilibrages introduits par les développeurs ainsi que des habitudes des joueurs qui ont tous leurs armes de prédilection. Depuis le coup d’envoi du battle royale original, les fusils d’assaut et les mitraillettes ont toujours eu le vent en poupe et la tendance semble plus que jamais se poursuivre sur Warzone 2.

L’article continue après la publicité

À l’heure actuelle, l’ISO Hemlock et le TAQ 56 sont omniprésents sur le battle royale, mais ils pourraient bientôt se faire voler la vedette par un autre fusil d’assaut, le M4. En effet, à l’approche de la Saison 2 Rechargée, le youtubeur WhosImmortal a désigné le M4 comme le fusil d’assaut avec le meilleur TTK.

Le M4 en passe de surpasser l’ISO Hemlock sur Warzone 2 ?

Dans sa vidéo, WhosImmortal a expliqué qu’il pense que le M4 est probablement le fusil d’assaut le plus polyvalent et le plus cohérent de Warzone 2, et qu’il est extrêmement facile de contrôler le recul de l’arme, ce qui en fait une excellente option.

L’article continue après la publicité

“Le M4 est une véritable affaire. Il est très, très fiable, très cohérent. J’ai été surpris lorsque j’ai commencé à l’utiliser de voir à quel point il était naturel. Il ne m’a pas fallu beaucoup de temps pour contrôler le recul, même sur des distances plus longues”, a déclaré le créateur de contenu à propos du M4.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Bouche : Echoless-80

Munitions : haute vélocité 5.56

Lunette : AIM OP-V4

Accessoire canon : Poignée Edge-47

Chargeur : Chargeur de 45 cartouches

Le fusil d’assaut a un TTK rapide à moyenne et courte portée, un recul très généreux et des capacités respectables à longue distance, ce qui le rend très polyvalent. La classe ci-dessus se concentre sur l’amélioration de sa portée tout en augmentant sa précision.

L’article continue après la publicité

Cela dit, vous aurez toujours besoin d’une mitraillette comme la Lachmann Sub, qui domine la méta, ou d’un fusil à pompe comme le KV Broadside pour couvrir les distances rapprochées où le M4 peut se faire coiffer au poteau.