L’astuce secrète pour le défi de camouflage Éliminations à travers une surface de MW3

Le grind pour obtenir les camouflages dans Call of Duty: Modern Warfare 3 est une expérience à la fois gratifiante et exigeante, surtout pour ceux qui visent le prestigieux camouflage de maîtrise du Multijoueur.

Pour décrocher ce trophée, les joueurs doivent débloquer tous les camouflages sur chaque arme du jeu, un processus qui peut être incroyablement long et fastidieux. Cependant, nous avons une astuce qui va grandement faciliter cette tâche et rendre l’obtention des camouflages moins ardue.

L’un des défis les plus chronophages dans ce processus est celui des “Éliminations à travers une surface”, spécifiquement pour la catégorie des Mitrailleuses. Cela nécessite non seulement une grande précision, mais aussi une bonne connaissance des cartes et des positions des adversaires, ce qui peut rendre le défi particulièrement laborieux. Mais ne vous inquiétez pas, notre astuce va transformer ce défi en un jeu d’enfant.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’astuce pour le défi de camouflage “Éliminations à travers une surface” sur MW3

Lancez des parties dans la Playlist Rust 24/7. Dirigez vous à un point d’apparition à la droite du Point C dans le mode Domination. Ensuite, collez-vous au grillage sur votre gauche et visez plein Ouest, vers le drapeau C. Le but est bien d’aligner votre viseur avec le grillage pour que le jeu comptabilise le grillage comme une surface.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Ensuite, équipez votre mitrailleuse avec des accessoires qui augmentent la pénétration des balles et la précision. Cela augmentera vos chances de réussir des éliminations à travers les surfaces.

Enfin, la patience et la persévérance sont vos meilleurs alliés. Attendez simplement que des ennemis apparaissent ou passent devant votre viseur. C’est pas hyper joli de camper de cette manière mais c’est malheureusement parfois nécessaire pour arriver à bout de certains camouflages.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En suivant ces conseils, nous espérons que vous serez sur la bonne voie pour obtenir le camouflage de maîtrise du Multijoueur. Bonne chance et bon grind à tous !