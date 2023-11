Un speedrunner atteint l’infâme scène de l’ours dans Baldur’s Gate 3 en moins d’une heure

Un speedrunner a réussi à atteindre l’infâme scène de sexe avec l’ours Halsin dans Baldur’s Gate 3 en un peu moins d’une heure.

Depuis sa révélation avant le lancement de Baldur’s Gate 3, la scène romantique avec Halsin , durant laquelle le joueur devient intime alors qu’il est sous sa forme sauvage d’ours, a beaucoup attiré l’attention et les joueurs ont soit intrigués, offensés ou simplement perplexes.

Un speedrunner a maintenant établi un nouveau record en atteignant la scène d’amour la plus infâme du jeu en moins d’une heure.

C’est un exploit impressionnant étant donné la taille du jeu et tout ce qu’il faut faire, ne serait-ce que pour recruter Halsin, et ce nouveau record va encourager encore plus de tentatives de speedrun ridicules.

Le speedrunner atteint la scène de l’ours Halsin en un peu moins d’une heure

Ce qui rend un speedrun « Bear% » comme celui-ci si difficile, c’est le fait qu’il faut compléter la quête romantique de Halsin pour atteindre la scène en question. Cela implique d’atteindre l’Acte 3 tout en complétant du contenu secondaire et en faisant des choix nécessaires pour recruter et séduire Halsin, comme sauver les Tieflings et secourir Thaniel.

Le speedrunner weedmoder a partagé son exploit sur YouTube, détaillant chaque étape de son périple.

Comme beaucoup d’autres speedruns, cela inclut la technique dite de « Shadowboxing » (ou Ombre en boîte), qui consiste à tuer Ombrecœur et à mettre son cadavre dans une boîte.

Bien qu’une heure soit assez impressionnante étant donné la quantité de contenu à parcourir pour séduire Halsin, il y a certainement moyen de réduire ce temps. weedmoder mentionne avoir fait quelques petites erreurs qui pourraient réduire de quelques secondes le temps final.

Bien sûr, maintenant que la catégorie de speedrunning Bear% a été établie, d’autres vont sûrement tenter leur chance.

