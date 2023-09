Quel est le niveau max dans Baldur’s Gate 3 ?

Baldur’s Gate 3 est sorti depuis un certain temps déjà et la plupart des joueurs en ont déjà maîtrisé les bases. Cependant, un certain nombre d’entre eux s’interrogent encore sur le niveau maximum que l’on peut atteindre en jeu. Voici ce qu’il en est.

Dans Baldur’s Gate 3, vous pouvez parcourir sans fin les vastes Royaumes Oubliés, en découvrir les secrets et tenter d’y laisser votre empreinte. Quel que soit le personnage, l’édition du jeu ou la classe que vous choisissez, vous êtes assuré de rencontrer une multitude d’adversaires et de pouvoir compléter de nombreuses quêtes. En les accomplissant, votre personnage gagne des points d’expérience qui contribuent à son évolution.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans les jeux de rôle, monter de niveau améliore votre santé, votre puissance et des attributs essentiels. Cependant, il n’est possible de progresser que jusqu’à un certain niveau. Voici quel est le niveau maximum dans Baldur’s Gate 3.

Larian Studios

Quel est le niveau maximum dans Baldur’s Gate 3 ?

Le niveau maximum de Baldur’s Gate 3 est actuellement le niveau 12, mais c’est susceptible d’évoluer. En effet, l’équipe de développement avait précédemment mentionné que leur plan initial fixait le “niveau 10” comme plafond pour la progression des personnages. Cependant, après mûre réflexion, ils ont estimé que trop de sorts de haut niveau intéressants seraient restés inaccessibles avec cette approche.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cela a incité les développeurs à augmenter le niveau maximum au niveau 12. Néanmoins, il n’est pas impossible que ce plafond augmente avec l’arrivée de DLC.

Il est envisageable que le niveau maximum puisse augmenter jusqu’au “niveau 20” à terme, car cela correspondrait au niveau maximum standard de Donjons & Dragons, qui a grandement inspiré Baldur’s Gate 3.