Larian évoque l’idée d’un DLC pour Baldur’s Gate 3 : “Nous voulons en faire plus”

Les développeurs de Larian Studios ont évoqué la possibilité d’un DLC pour Baldur’s Gate 3, avouant qu’ils “voulaient en faire plus” pour celui-ci.

Baldur’s Gate 3 a fait une entrée fracassante dans le paysage vidéoludique. Le RPG en monde ouvert de Larian Studios a connu un succès phénoménal, surpassant même “Tears of the Kingdom” comme le jeu sorti en 2023 le mieux noté sur Metacritic.

Et pour cause, en plus d’offrir une grande liberté aux joueurs, ce troisième volet propose de vastes contrées à explorer, une pléthore de quêtes et de nombreux contenus secondaires à découvrir, sans parler de son impressionnante rejouabilité.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Larian Studios

Alors que d’innombrables joueurs continuent de profiter de cette expérience aussi immersive que haute en couleur, beaucoup se demandent ce que les développeurs pourraient avoir en réserve.

Larian évoque la potentielle arrivée d’un DLC pour Baldur’s Gate 3

Tom Butler, Senior Product Manager chez Larian Studios, s’est entretenu avec IGN lors de la Gamescom 2023 au sujet de la possibilité d’un DLC. Il a expliqué que le lancement sur PS5 est actuellement la priorité de l’équipe. Ils travailleront ensuite à la correction des bugs du jeu sur toutes les plateformes, mais il a mentionné que des discussions concernant les DLC avaient eu lieu.

“Nous continuerons à corriger pendant un certain temps, puis nous prendrons tous des vacances avant de décider de la suite”, a déclaré Butler. “Mais pour l’instant, nous avons vraiment des discussions. Nous voulons en faire plus. Nous ne savons pas encore quoi.”

Inscrivez-vous pour accéder à cette fonctionnalité Mode Ad-lite | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ainsi il n’est pas exclu que Baldur’s Gate 3 reçoive des DLC, mais il ne faut pas trop s’emballer pour l’instant. Si une nouvelle extension est bel et bien confirmée, elle ne fera ses débuts qu’après un certain temps, d’autant plus qu’un portage sur Xbox est prévu pour 2023.

Les développeurs n’ont pas précisé quel pourrait être le contenu des DLC, s’ils sortent. Planifier du nouveau contenu pour un jeu aussi colossal ne sera pas une mince affaire, et sa mise en œuvre sera encore plus compliquée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour Cyberpunk 2077, CD Projekt Red avait introduit du contenu gratuit avec la mise à jour Edgerunners, mais Phantom Liberty sera un DLC payant.

Larian pourrait suivre cet exemple ou rester fidèle à leur position initiale pour Baldur’s Gate 3 et proposer des DLC gratuits. Quoi qu’il en soit, aucune information officielle n’est disponible pour l’instant, il ne s’agit donc que de spéculations.