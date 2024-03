Solo Leveling Épisode 10 : Date de sortie, premières images et spoilers

Jinwoo vient d’échapper à un énième meurtrier dans Solo Leveling, et poursuit sa quête de puissance : date et heure de sortie, premières images, spoilers, on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 10.

Solo Leveling approche de la fin de sa première saison. L’anime n’a cessé de gagner en puissance à chaque épisode, démarrant sur des chapeaux de roue en présentant un héros particulièrement vulnérable se faire détruire dans un portail. Ces donjons apparus dans un monde contemporain ont ensuite jalonné le chemin de Sung Jinwoo, alors que le jeune homme passait de chasseur de rang E au statut de “joueur”.

L’évolution du héros ne se sera pas faite sans souffrance. Bien qu’ayant gagné en force, Jinwoo a dû affronter des ennemis redoutables, accepter de se plier à des entraînements rigoureux sous peine de sanctions… mais son parcours a surtout croisé la route de tueurs psychopathes, comme Taeshik dans l’épisode 9.

Il ne reste plus que trois épisodes avant la fin de la première saison de Solo Leveling : date et heure de sortie, premières images et spoilers, on vous dit tout ce qu’on sait sur l’épisode 10.

L’épisode 10 de Solo Leveling sortira le samedi 16 mars 2024 sur Crunchyroll. Intitulé “What is this, a Picnic ?“, il sera disponible à partir de 17h30.

Premières images et spoilers de l’épisode 10 de Solo Leveling

L’épisode 10 de Solo Leveling révélera une décision importante de Juhee, l’amie de Jinwoo, avant de montrer le début des raids de portails de rang C en compagnie de Jinho.

Juhee faisait partie des membres de la mission du double-donjon, dans lequel de nombreux chasseurs ont perdu la vie, les survivants abandonnant Jinwoo à son sort. Si le jeune homme s’en est finalement bien tiré, son amie est ressortie de cette épreuve traumatisée et accablée par la culpabilité.

Dans l’épisode 10 de Solo Leveling, elle expliquera à Jinwoo avoir pris la décision de cesser ses activités de chasseuse. Bien qu’étant de rang B, la guérisseuse ne supporte plus de rentrer dans un portail. D’autant plus que sa récente expérience avec l’assassin Taeshik n’a rien fait pour la rassurer.

Jinwoo rejoindra ensuite Jinho au niveau d’un portail acheté par son ami, afin de commencer leur quête des vingt raids nécessaires pour créer une guilde officielle. On retrouvera également Songyi, l’amie de la petite sœur de Jinwoo, qui sera perplexe en découvrant les chasseurs recrutés par Jinho pour atteindre le quota obligatoire de membres d’équipe et ainsi rentrer dans les donjons.

Rendez-vous ce week-end pour assister à la suite des aventures de Jinwoo dans Solo Leveling !