Jujutsu Kaisen : Nanami aurait-il survécu s’il n’avait pas essayé d’aider Megumi ?

Si Nanami meurt dans Jujutsu Kaisen, c’est avant tout parce qu’il était en chemin pour aller secourir Megumi. Aurait-il survécu sans cela ?

Jujutsu Kaisen présente l’une de ses disparitions les plus déchirantes dans le dernier épisode : Nanami, un personnage très apprécié des fans et mentor du trio de personnages principaux, quitte ce monde pour toujours. Sa mort est brutale… et si elle n’était arrivée que parce que l’exorciste tentait de sauver Megumi ?

Même dans l’Extension de Territoire de Dagon, Nanami protège volontairement Megumi pendant que le jeune exorciste se concentre sur la création d’une faille dans la barrière. Après que Toji entre et l’emporte sur le fléau, l’Extension se referme. Mais Toji ne perd pas de temps avant d’emmener Megumi avec lui.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De leur côté, Nanami, Maki et Naobito subissent les foudres (ou plutôt les flammes) de la colère de Jogo. Même après avoir subi de graves blessures, Nanami survit et reprend son chemin à travers la station de Shibuya, dans le but d’aller aider Megumi. Aurait-il vécu s’il était resté au même endroit en attendant les secours ?

Le désir de Nanami de protéger Megumi l’a-t-il conduit à sa perte dans Jujutsu Kaisen ?

crunchyroll

Nanami sait à quel point être un exorciste dans la société Jujutsu peut être difficile, c’est pourquoi il n’aime pas voir des jeunes comme Yuji et Megumi gaspiller leur jeunesse. Après avoir vu le jeune Fushiguro emmené à l’écart par un Toji hors de contrôle, Nanami se retrouve le seul à pouvoir aller le sauver.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avec ses terribles blessures après avoir été brûlé vif, c’est un miracle qu’il puisse ne serait-ce que marcher. En plus de s’inquiéter pour l’élève, Nanami se demande également ce qui est arrivé à Maki et Naobito. Il a commencé à marcher dans Shibuya après avoir été brûlé vif et a rencontré d’innombrables humains altérés.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Nanami, même à l’agonie, se débarrasse des anciens humains devenus monstrueux. Et puis… et puis, il tombe sur Mahito et réalise qu’il est fichu. Il a alors une vision de son vieil ami Yu Haibara, qui pointe vers Yuji arrivant sur les lieux. Yuji, déjà dévasté après avoir constaté le drame de Shibuya dont il est indirectement responsable, assiste à la mort de Nanami, qui se fait pulvériser.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Nanami était condamné dès le départ dans Jujutsu Kaisen

crunchyroll

Cependant, même si Nanami n’avait pas essayé de sauver Megumi, il n’aurait pas pu survivre à l’attaque de Jogo. Shoko aurait peut-être pu le soigner s’il avait attendu, mais l’exorciste n’est pas du genre à se préserver au détriment des autres. Il voulait tout simplement sauver Megumi le plus vite possible.

Naobito et Maki ont eux aussi été victimes du feu de Jogo, mais Maki a survécu grâce à son absence d’énergie occulte. Quant à Naobito, il subit des blessures mortelles et meurt quelques jours plus tard. Nanami aurait pu s’éteindre de la même manière, mais il a juste croisé le chemin de Mahito et écourté, d’une certaine manière, ses souffrances.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans tous les cas, l’auteur Gege Akutami a déjà expliqué que la disparition violente du mentor de Yuji Itadori était nécessaire : il ne l’a pas faite de gaieté de cœur, surtout qu’il aimait dessiner le personnage, mais il estimait ne pas avoir le choix. Le terrible spectacle de sa mort servira à créer l’état émotionnel dans lequel le héros doit se trouver pour la suite de l’histoire.