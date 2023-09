Ce speedrunner Starfield termine un New Game Plus en un temps record

Un joueur de Starfield a réalisé un exploit incroyable en bouclant la quête principale du New Game+ en moins d’une heure. Il prévoit déjà de battre ce record lors de sa prochaine tentative. Attention, des spoilers suivent.

Les joueurs de Starfield profitent actuellement de leur première partie, mais pour certains, c’est dans le New Game+ que le véritable plaisir commence. D’autres s’efforcent de terminer ce mode ardu en speedrun.

Un joueur du nom de SupaScared a récemment achevé une partie en New Game+ de Starfield en moins d’une heure. Il a posté cet exploit époustouflant sur YouTube, naviguant entre les étoiles et terminant le jeu en un peu plus de 50 minutes. Des spoilers sont à prévoir, vous voilà prévenus.

Ce speedrunner tente un run Any%, possible grâce à la fonction NewGame+, qui permet de passer outre la quête principale. Il utilise également le bonus d’entraînement Boost-Pack pour parcourir de longues distances en moins de temps.

Il explique : “Je zappe la majorité de la quête principale pour réaliser la mission Parmi les étoiles avant de conclure avec Révélation et Un bond de géant.” La stratégie est axée sur l’évitement du combat autant que possible et la course directe vers les artefacts.

Le seul véritable obstacle pour SupaScared semble être les cinématiques inévitables lors des atterrissages et des décollages des surfaces planétaires. Cependant, il est convaincu qu’il peut au moins gagner encore 20 minutes lors de son prochain run. Ce qui le placerait autour de la demi-heure pour son speedrun, un score très impressionnant pour un jeu développé par Bethesda.

SupaScared vise les étoiles et la première place du classement Speedrun.com pour Starfield, qui ouvrira ses portes le 20 septembre et marquera sans doute le début d’une frénésie de speedruns parmi les fans de cette pratique.