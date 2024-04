Un type de PNJ inédit de Palworld mettra vos Pals à l’épreuve

Il y a un nouveau type de PNJ qui rejoint l’île de Palpagos grâce à la dernière mise à jour de Palworld, et voici ce qui se passera si vous décidez d’interagir avec eux.

La nouvelle mise à jour v0.2.0.6 de Palworld a apporté au jeu des améliorations tant attendues de confort de jeu, des corrections de bugs, un nouveau raid avec Bellanoir et plusieurs objets utiles qui facilitent la capture des Pals. Cependant, parmi toutes les nouveautés ajoutées au jeu, il y a une addition qui n’a pas été mentionnée dans les notes de patch.

Et il s’agit d’un nouveau type de PNJ : le dresseur de Pal. Sans contexte, cela pourrait ressembler à un PNJ amical qui aime dompter et collecter des Pals. Cependant, vous réaliserez bientôt qu’ils seront impatients de vous combattre “à mort” dès que vous commencerez à interagir avec eux.

Les dresseurs de Pal peuvent être vus errant partout sur l’île, et leur niveau dépend généralement de la zone où vous les trouvez. Ils vous mettront au défi de les affronter en duel avec leur Pal lorsque vous leur parlerez, et c’est entièrement à vous de décider si vous souhaitez combattre ou non.

Il est également bon de savoir que plus leur niveau est élevé, plus ils auront probablement un Pal plus fort. Dans ce cas, vous voudrez vous assurer de ne pas être trop faible avant de les défier.

Comme toujours, si vous parvenez à prendre le dessus, vous pouvez capturer leur Pal et en faire le vôtre. Selon un joueur dans un fil Reddit, il serait également possible de capturer le dresseur de Pal lui-même.

Mais cela ne sera pas très utile à votre base, car le PNJ continuera juste à vous demander de vous battre sans que rien ne se passe réellement si vous dites oui.

Quoi qu’il en soit, si vous apercevez un dresseur de Pal sur l’île, le duel pourrait valoir la peine s’ils ont un Pal que vous cherchiez ou un autre avec de bonnes statistiques.