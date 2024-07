Boss de la Tour de la Société des Fleurs Lunaires dans Palworld : comment battre Saya & Selyne

Découvrez comment battre les boss de Tour Saya et Selyne dans Palworld, leur emplacement, leurs faiblesses et les meilleurs Pals à utiliser contre elles.

Saya et Selyne sont de nouveaux Boss de Tour ajoutés à Palworld dans le cadre de la mise à jour Sakurajima. Vous pouvez obtenir des points de Technologie Antique en les battant pour débloquer encore plus de recettes d’armes, outils, et bien plus encore – ce qui peut être utile lorsque vous vous préparez pour l’Arène PvP.

Cependant, comme pour les autres boss, il va sans dire qu’elles peuvent être difficiles à vaincre sans connaître les bonnes astuces. Heureusement, si vous avez du mal à battre Saya et Selyne, nous sommes là pour vous aider.

Voici tout ce que vous devez savoir pour vaincre Saya et Selyne dans Palworld.

Emplacement de Saya et Selyne dans la Tour de la Société des Fleurs Lunaires de Palworld

Pocketpair / Palworld.gg Voici où se trouve la Tour de la Société des Fleurs Lunaires dans Palworld.

Vous trouverez Saya et Selyne dans la Tour de la Société des Fleurs Lunaires sur l’île aux cerisiers de Sakurajima. Avant de vou rendre sur place, assurez-vous d’atteindre le niveau 55, car c’est le niveau recommandé pour affronter ce duo.

L’île de Sakurajima elle-même est un lieu rempli de Pals de haut niveau, ce qui rend les balades dans cette zone assez difficiles si vous n’avez pas le niveau requis.

Saya et Selyne peuvent frapper fort, mais beaucoup de leurs attaques sont des projectiles que vous pouvez esquiver avec le bon timing. Par exemple, de temps en temps, des stalactites de glace tomberont du ciel. Vous pouvez les anticiper à l’avance en gardant un œil sur le sol, qui sera marqué d’un cercle bleu.

Pendant le combat, vous pouvez également choisir de vous concentrer sur Saya et de laisser votre Pal s’occuper de Selyne. Comme Saya reste sur un énorme Croissant Lunaire pendant tout le combat, il ne devrait pas être difficile de bien viser et de vider sa santé petit à petit.

La clé pour battre ce duo est de continuer à bouger et à esquiver tout en lançant vos attaques. Il y a des piliers un peu partout, utilisez-les pour vous abriter et recharger si nécessaire. Puisque garder une certaine distance est important, le Lance-Roquettes est une arme que nous recommandons.

Pour jouer encore plus prudemment, vous voudrez vous procurer une armure en Plastacier. Bien que la collecte des ressources pour cette armure puisse prendre du temps, elle vous sera bénéfique à long terme dans Palworld.

Quant aux Pals idéaux pour cette bataille de boss, puisque Saya et Selyne sont de type Ténèbres et Non Élémentaire, amener des Pals de type Dragon comme Jetdragon ou Quivern devrait vous faciliter la tâche pour les affronter.

Vous cherchez plus de contenu sur Sakurajima ? Consultez la rubrique Palworld de notre site avec nos nombreux guides et actualité sur le jeu de Pocketpair.