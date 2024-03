Tir allié dans Helldivers 2 : Une leçon pour COD et Apex Legends

Helldivers 2 se distingue grâce à son tir allié et démontre à quel point cette fonctionnalité peut être réussie – établissant un nouveau standard pour les jeux de tir populaires.

Le tir allié est depuis longtemps un sujet de controverse pour la plupart des jeux de tir. D’une part, il rend un jeu un peu plus authentique, mais d’autre part, il ouvre un nouveau monde aux fauteurs de troubles et à la frustration. Cependant, depuis la sortie de Helldivers 2, il est devenu évident que de nombreux jeux de tir pourraient tirer des leçons de sa gestion d’une fonctionnalité aussi controversée.

Pour Helldivers 2, le tir allié est un aspect fondamental. En raison de cette importance, il est difficile d’ignorer combien les jeux de tir peuvent apprendre de la mise en œuvre et de l’importance de cette fonctionnalité.

Avec la bonne mise en œuvre, le tir allié peut être amusant

Les jeux comme CS2, les modes hardcore de Call of Duty, et Rainbow Six Siege ont déjà intégré le tir allié dans leur gameplay. En effet, peut-être que la mise en œuvre la plus célèbre du tir allié est à travers Rainbow Six Siege.

De plus, le tir allié inversé a également été implémenté, punissant effectivement un joueur pour avoir trop tiré sur ses coéquipiers avec un peu de dégâts. Cela met un frein aux perturbateurs, tout en appliquant le même niveau de soin observé dans Helldivers 2 et d’autres expériences similaires de tir allié.

Cela oblige un jeu prudent et une tactique maitrisée dans ce qui est autrement un genre incroyablement chaotique. Ainsi, les joueurs cherchant à obtenir une expérience plus « réelle » du jeu peuvent s’immerger pleinement, avec les répercussions d’un tir manqué ou d’une mauvaise direction ayant des conséquences.

Cependant, alors que le tir ami implémente certainement un aspect recherché par beaucoup dans certains jeux de tir modernes, il est difficile d’ignorer l’impact d’une telle fonctionnalité. À plus d’une occasion, Helldivers 2 a vu un afflux de « griefers », de nombreux joueurs se plaignant d’être abattus juste avant l’extraction sans raison valable.

De plus, le genre FPS ne fonctionne pas toujours avec un style de tir allié plus réaliste. Par exemple, Overwatch 2 ne concerne pas nécessairement ce réalisme et est plus axé sur la coopération, la compétence, et l’utilisation des Ultimes, ce qui ne fonctionnerait pas avec un paramètre de tir allié. Néanmoins, des jeux comme Call of Duty, Battlefield et Apex Legends pourraient bénéficier d’une telle fonctionnalité.

Le tir ami dans Helldivers 2 est un atout pour les futurs jeux de tir

Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner pour tous les jeux de tir, mais, si elle est correctement mise en œuvre, elle pourrait améliorer l’expérience pour tous les joueurs en ajoutant une couche supplémentaire à un titre déjà détaillé.

Si le tir allié était présent dans tout Call of Duty (en dehors des modes hardcore) alors les joueurs seraient plus précautionneux avec leurs munitions, leurs équipements, et sans doute plus immergés dans chaque partie à laquelle ils participent. Bien sûr, cela encouragerait les fauteurs de troubles, mais en faire un jeu d’équipe, comme Helldivers 2, où toute l’équipe reçoit les mêmes récompenses malgré leur nombre d’éliminations, pourrait promouvoir davantage le travail d’équipe.

Naturellement, un tel élément serait incroyablement difficile à implémenter dans certains des jeux de tir les plus populaires. Mais, s’il y a un élément que les développeurs en herbe ou les joueurs peuvent retenir de Helldivers 2, c’est que le tir allié ne doit pas toujours être perçu comme une mauvaise chose.

