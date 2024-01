Tekken 8 sera-t-il disponible sur PS4 et Xbox One ?

Tekken 8 est le prochain opus de la franchise emblématique de jeux de combat de Bandai Namco. Si le jeu a généré beaucoup d’enthousiasme, de nombreux fans se demandent s’il sera disponible sur les consoles de la génération précédente. Voici alors tout ce que nous savons sur une possible sortie de Tekken 8 sur PS4 et Xbox One.

Tekken 8, qui va officiellement sortir le 26 janvier, verra la série bien-aimée revenir après une pause de 7 ans. Ce jeu très attendu apportera de nombreuses nouveautés à la franchise, avec notamment un mécanisme de jauge de chaleur et plusieurs nouveaux personnages. Outre la campagne traditionnelle et le multijoueur, Tekken 8 proposera également un tout nouveau mode solo appelé Arcade Quest.

Ce mode vise à apporter l’expérience de l’arcade dans les maisons des joueurs. Mais pour profiter de tout ce contenu, il est important de vérifier si Tekken 8 va sortir sur votre plateforme.

Avec Tekken 6 et Tekken 7 disponibles sur PS4 et Xbox One, certains joueurs se demandent alors si ce nouvel opus suivra le même chemin.

Voici alors tout ce qu’il faut savoir sur Tekken 8 pour PS4 et Xbox One.

BANDAI NAMCO

Tekken 8 sortira-t-il sur PS4 et Xbox One ?

Malheureusement, Tekken 8 ne sortira pas sur PS4 et Xbox One. Le jeu passera à côté de la dernière génération de consoles, car il ne sera disponible que pour PS5, Xbox Series XIS et PC.

Cette nouvelle n’est pas vraiment une surprise, car de nombreuses sorties de 2024 ont choisi de se concentrer sur les plateformes de génération actuelle et d’exploiter leurs capacités.

La possibilité que le jeu arrive sur PS4 et Xbox One à l’avenir reste mince, car il est probablement trop lourd pour le matériel de ces deux plateformes.

Et voilà tout ce que nous savons sur Tekken 8 pour PS4 et Xbox One.