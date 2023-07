Roblox Puzzle Doors : Codes de tous les niveaux

L’objectif de Puzzle Doors, un jeu d’évasion passionnant sur Roblox, est d’ouvrir une succession de portes et de trouver votre chemin hors du labyrinthe. Pour ce faire, vous devez résoudre des énigmes pour découvrir les codes qui déverrouilleront les portes. Pour vous aider, nous avons compilé toutes les réponses qui vous aideront à terminer le jeu.

Au fil des années, les créateurs de Roblox ont conçu une grande variété de jeux d’évasion qui mettent à l’épreuve l’intelligence, l’ingéniosité et la capacité de collaboration des joueurs. Parmi les jeux les plus joués sur le site figurent Jailbreak et Escape the Asylum.

Il existe une grande variété de niveaux de difficulté dans le genre, allant des jeux assez faciles pour les débutants à ceux qui sont conçus pour faire se gratter la tête des experts. Cependant, les novices des jeux d’évasion peuvent se faire la main avec Puzzle Doors, dont le but est d’ouvrir une série de portes en utilisant des codes qui sont révélés au fur et à mesure que vous terminez chaque énigme.

Le jeu comprend 86 étapes différentes, chacune nécessitant que les joueurs trouvent et entrent des codes afin de progresser dans le labyrinthe et finalement atteindre la sortie. Bien que ce soit un processus long et ardu pour y arriver, nous avons répertorié pour vous toutes les réponses dont vous aurez besoin pour finir le jeu.

Les codes de Roblox Puzzle Doors pour tous les niveaux (1-86)

Dès que vous commencez Puzzle Doors sur Roblox, vous allez vous trouver dans un couloir avec une porte devant vous et une énigme sur le mur, qui peut contenir des symboles, des mots ou des lettres spécifiques que vous devez déchiffrer.

Cependant, résoudre chaque énigme peut prendre une éternité, alors afin de vous aider, découvrez les réponses aux 86 portes qui doivent être ouvertes pour terminer le jeu :

Niveau Code 1 9834 2 51011 3 5624 4 7446 5 3246 6 5643 7 10 8 3897 9 6502 10 31545 11 4465 12 1492 13 5121 14 3905 15 6538 16 243 17 661 18 8675 19 21189 20 5971 21 7878 22 4922 23 600 24 2244 25 1122 26 180 27 1321 28 4594 29 117 30 256 31 5560 32 9495 33 1213 34 112 35 4433 36 324 37 618923 38 2679 39 2015 40 7710 41 76523 42 359 43 74 44 430 45 45 46 380 47 3344 48 2588 49 1415184045 50 2407 51 143547 52 32289216 53 168 54 237 55 4799 56 3789 57 227 58 8041 59 29 60 89 61 1941 62 653 63 4408 64 789 65 1790 66 70 67 108 68 27 69 Vérifiez le nombre total de joueurs sur votre serveur, vous y compris, et c’est ce nombre qui vous permettra de déverrouiller la porte 70 7 71 10 72 24 73 60 74 3738 75 440 76 5790 77 8 78 6321 79 677 80 23 81 1041 82 90 83 636 84 183 85 131072 86 Fin du jeu

Ouvrir les portes dans Roblox Puzzle Doors est un processus simple. Pour ce faire, suivez ces étapes :

Lancez Puzzle Doors sur Roblox Rapprochez-vous de la première porte dès que vous êtes dans le jeu Appuyez sur la carte “Enter Code” placée sur la porte Entrez un code valide de la liste ci-dessus dans la boîte de texte Appuyez sur Soumettre et la porte s’ouvrira

Vous devrez répéter ce même processus jusqu’à ce que vous ouvriez toutes les portes du jeu pour atteindre la fin.