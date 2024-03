Patch note Helldivers 2 du 20 mars : Dangers planétaires, patrouilles, Exosuits…

Helldivers 2 a reçu un tout nouveau patch, apportant des changements clés aux dangers planétaires, aux exosuits, aux patrouilles, et bien plus encore. Voici tout ce qui est inclus dans cette mise à jour de Helldivers 2 du 20 mars.

Les développeurs de Helldivers 2 ont sorti un nouveau patch pour le jeu, apportant des correctifs très attendus, allant des mortels Dangers planétaires à l’exosuit bien-aimé que les fans réclament depuis le début de la sortie du jeu.

Voici donc tout ce qui est inclus dans le patch note 1.000.103 du 20 mars de Helldivers 2.

Quoi de neuf dans les notes de mise à jour de Helldivers 2 ?

Arrowhead Game Studios Titan Corrosif dans Helldivers 2

L’un des changements les plus importants de ce dernier patch de Helldivers 2 est l’équilibrage des Dangers planétaires. Ces dangers comprennent des tornades de feu mortelles, des tempêtes ioniques agaçantes, des volcans, des averses de météores, et plus encore. Désormais, ils apparaîtront moins fréquemment lors de vos missions, sauvant potentiellement la vie de nombreux Helldivers.

Il n’y a pas de buffs ou nerfs d’armes et les Stratagèmes n’ont pas non plus été affectés par ce patch, les joueurs devront donc attendre un peu plus longtemps pour le buff des Sentinelles ou pour que leur arme favorite devienne un peu plus puissante.

Patch note du 20 mars de Helldivers 2

Le patch note officiel de Helldivers 2 peut être trouvé ici.

Pour ce patch, nous avons apporté :

Des corrections à l’exosuit Patriot EXO-45, aux statistiques du jeu, à l’interface utilisateur et à la stabilité générale.

L’équilibrage des dangers planétaires et des apparitions de patrouilles.

Équilibrage

Taux d’apparition équilibrés et ajustés pour les différents dangers planétaires incluant les tremblements de terre, les pluies de météores, l’activité volcanique, les tornades de feu, et les tempêtes ioniques. Les dangers devraient maintenant apparaître moins fréquemment lors des missions.

La pluie de météores a reçu les changements suivants en plus de la réduction du taux d’apparition : Réduction du rayon d’explosion Réduction légère des dégâts des météores Réduction légère de la vitesse des météores La couleur des météores a été légèrement changée pour les rendre plus faciles à repérer.

L’activité volcanique a reçu les changements suivants en plus de la réduction du taux d’apparition : Réduction du rayon d’explosion Réduction légère de la vitesse des roches

L’éclairage sur Fenrir III a été ajusté pour être un peu moins lumineux afin d’améliorer la visibilité pendant les pluies de météores

Corrections

Réduction des incidents d’apparitions de patrouilles sur les joueurs.

L’exosuit ne se détruit plus lui-même lorsqu’il tire un missile tout en tournant.

L’exosuit conserve sa fonctionnalité de mêlée, même endommagé.

Corrections de crash pour les scénarios suivants

Lors de l’utilisation d’ALT+Tab en mode plein écran

Après avoir changé la langue de la voix off

Problème de démarrage sur PS5

Utilisation d’un STEM à l’intérieur d’un Exosuit tout en tenant une grenade

Lorsqu’un joueur rejoint une mission en cours

Lors de l’inactivité sur l’écran titre

Les tirs d’armes à arc, comme le fusil de chasse Blitzer et le stratagème AC-8 Arc, comptent désormais dans les statistiques de « Tirs effectués » et de « Tirs réussis ».

Correction d’un problème de désynchronisation réseau avec les vaisseaux d’Automatons abattus.

Prise en charge corrigée de la pédale de pied Elgato Stream Deck.

Problèmes connus

Il s’agit de problèmes qui ont été soit introduits par ce patch et sur lesquels nous travaillons, soit qui proviennent d’une version antérieure et qui n’ont pas encore été corrigés.

Divers problèmes liés aux invitations d’amis et au jeu en cross-play : Les invitations d’amis entre différentes plateformes pourraient ne pas apparaître dans l’onglet des demandes d’amis. Les joueurs ne peuvent pas retirer des amis d’autres joueurs qui ont été ajoutés via un code d’ami. Les joueurs ne peuvent pas débloquer des joueurs qui n’étaient pas dans leur liste d’amis auparavant. Les joueurs ne peuvent pas se lier d’amitié avec des joueurs ayant des noms Steam de moins de 3 caractères. La direction des Hellpods à proximité d’objets grands ou importants ne fonctionne actuellement pas comme prévu, résultant en une désactivation de la direction dans une grande zone autour de l’objet. Les fonctionnalités en ligne ne fonctionnent pas lorsque la langue de la console est réglée sur l’ukrainien. Les joueurs peuvent être incapables de sélectionner un équipement lorsqu’ils rejoignent un jeu un multijoueur via une carte d’activité. La libération de la planète atteint 100 % à la fin de chaque mission de Défense. Se noyer dans l’eau profonde avec un Booster de Vitalité équipé met le Helldiver dans un état défectueux. Les exosuits seront parfois livrés dans un état endommagé ou cassé. Le rayon du stratagème pourrait s’attacher à un ennemi, mais se déploiera à son emplacement d’origine. Des artefacts roses peuvent apparaître dans le ciel lors du déclenchement de grandes explosions. L’affichage de la boîte de chat textuel est obstrué par le texte de la cinématographique pendant l’extraction. Parfois, la personnalisation de l’équipement du joueur est réinitialisées après le redémarrage du jeu.



Et c’est tout ce que vous avez à savoir concernant la dernière mise à jour de Helldivers 2.