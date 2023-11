Les joueurs de Baldur’s Gate 3 ébahis par les options de dialogue d’une classe

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 ont été stupéfaits par une option de dialogue incroyablement immersive et spécifique à la classe Paladin, leur permettant de s’immerger pleinement dans leur personnage.

Baldur’s Gate 3 a été l’un des jeux les plus réussis en 2023. Le RPG développé par Larian Studios a pris d’assaut internet et s’est rapidement hissé au rang de meilleur prétendant au titre de meilleur jeu de l’année. Les joueurs se sont pris d’amour pour les personnages du jeu, son monde immersif et sa narration.

Inspiré de Dungeons and Dragons, Baldur’s Gate 3 demande aux joueurs de choisir leurs origines, leur classe et leur race. Cela permet de changer les options possibles pour votre personnage et de dicter comment il abordera les différentes situations que vous rencontrerez dans le jeu.

Par exemple, certaines races peuvent accéder à d’autres zones de la carte qui seraient normalement impossibles, ou certaines classes ont un dialogue qui peut changer l’issue d’une conversation. Certaines des options de dialogue spécifiques à la classe Paladin ont impressionné les joueurs, leur permettant de s’immerger encore plus dans l’histoire.

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 éblouis par les options de dialogue

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 ont été éblouis par certaines des options de dialogue « géniales » offertes aux Paladins dans le jeu. « Si simple mais tellement bon ! 3,5 parties et c’est définitivement l’un des meilleurs que j’ai rencontrés… Le cadre, le contexte et le moment de l’histoire rendent cela encore plus badass », disait le post.

D’autres utilisateurs ont exprimé leur accord, affirmant que les Paladins et les Warlocks ont des options de dialogue fantastiques. « Les Paladins et les Sorceleurs ont certaines des meilleurs dialogues spécifiques à leur classe. Encore mieux si vous êtes multi-classes » ont-ils expliqué.

« Les Paladins sont juste géniaux dans ce jeu », un autre a convenu.

Avec Baldur’s Gate 3 recevant encore des patches hotfix, il pourrait y avoir une chance que nous voyions plus d’options de dialogue ajoutées à l’avenir, mais il semble pour l’instant que les joueurs soient plus qu’impressionnés par le titre.