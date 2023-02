Comment se procurer l’imprimante 3D dans Sons of the Forest

De tous les objets qu’il est possible de récupérer dans Sons of the Forest, l’imprimante 3D est l’un des plus incontournables puisqu’elle augmente significativement vos chances de survie. Voici comment l’obtenir.

Dès vos premiers pas sur Sons of the Forest, vous devrez trouver des moyens de survivre sur une île infestée de cannibales et de mutants qui ne sont pas très heureux de voir de nouveaux venus débarquer. Heureusement, il existe différents outils qui peuvent vous aider à rester en vie.

L’un de ces outils est une imprimante 3D qui permet de créer des armes et des objets qui vous seront utiles au quotidien comme la gourde. Si vous vous demandez comment mettre la main sur cet outil, voici de quoi vous mettre sur la voie.

L’article continue après la publicité

Où trouver l’imprimante 3D ?

L’imprimante 3D se trouve à l’intérieur d’un bunker près de la zone du crash de l’hélicoptère, ce qui vous permet de l’obtenir dès le début du jeu. Sortez le GPS du kit d’urgence dans votre inventaire, et rendez-vous directement au point de balisage indiqué sur l’image ci-dessous.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Endnight Games Emplacement de l’imprimante 3D dans Sons of the Forest.

L’entrée du bunker ressemble à une grotte, vous trouverez une planque après vous être aventuré à l’intérieur. L’imprimante 3D se trouve dans la pièce principale, à côté d’un ordinateur portable posé sur une table.

Après avoir trouvé l’imprimante 3D, cherchez de la résine dans la pièce afin de l’alimenter. Il vous suffit de vous approcher de l’ordinateur portable, de sélectionner l’objet que vous souhaitez imprimer, puis d’appuyer sur “E”. Cerise sur le gâteau, vous trouverez des plans de flèches à côté de l’imprimante 3D.

L’article continue après la publicité

D’autres plans peuvent être trouvés en explorant l’île, ils vous permettront d’imprimer d’autres objets comme un traineau, des filets, des grappins, etc …