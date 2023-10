Comment jouer à Roblox sur PS4 et PS5

Roblox, l’une des plateformes métaverses les plus populaires et gratuites, est désormais disponible sur PS4 et PS5, permettant aux joueurs de s’immerger dans leurs expériences préférées. Voici comment vous pouvez y jouer depuis votre console.

Avec plus de 50 millions de jeux créés depuis son lancement en 2006, Roblox dispose de l’une des plus grandes bases de joueurs pour une plateforme de jeu. La plateforme propose une immense collection de jeux créés par les joueurs, allant des jeux de tir et RPG aux jeux de sport et simulateurs de tycoon.

Lors de son lancement initial, Roblox était uniquement jouable sur les PC et les appareils mobiles. Cependant, les développeurs ont rendu la plateforme disponible sur Xbox, iOS, Mac et les systèmes Meta Quest VR, avec la version PlayStation de Roblox étant l’une des plus attendues.

Maintenant que Roblox est enfin sorti sur PlayStation, découvrez comment vous pouvez y jouer sur votre PS4 et PS5.

Pour jouer à Roblox sur PS4 et PS5, suivez les étapes ci-dessous :

Dirigez-vous vers le PlayStation Store sur votre PS4 ou PS5 et tapez Roblox dans la barre de recherche. Cliquez sur l’icône Roblox puis téléchargez-le. Une fois le téléchargement terminé, appuyez sur “Jouer” pour lancer Roblox. Connectez-vous avec votre compte Roblox ou inscrivez-vous pour en créer un nouveau.

Une fois ces étapes terminées, vous serez sur la page d’accueil de Roblox, présentant vos expériences, à l’instar de l’application PC. Vous pouvez lancer n’importe laquelle des expériences pour commencer à jouer à Roblox sur votre console PlayStation.

Et voilà, vous savez maintenant tout ce qu’il faut pour commencer à jouer à Roblox sur votre PS4 ou PS5.