Une théorie Fortnite affirme que le chapitre 5 est un remake du chapitre 2

Un joueur de Fortnite a récemment présenté une théorie audacieuse affirmant que le chapitre 5 est en réalité un remake de la saison 2 du chapitre.

Le chapitre 5 de Fortnite a radicalement changé le jeu en introduisant plusieurs nouvelles fonctionnalités telles que les accessoires d’armes, l’escalade de murs, les médaillons, et bien plus encore.

Avec la mise à jour de la saison 1, Epic Games a également introduit trois nouveaux modes de jeu, à savoir Festival, Rocket Racing et LEGO Fortnite, qui sont rapidement devenus extrêmement populaires parmi les joueurs.

Maintenant, en ce qui concerne Battle Royale et Zero Build, chaque saison de Fortnite a une histoire que les joueurs suivent via des quêtes et des événements en jeu.

Alors que les joueurs combattent actuellement des boss et volent des médaillons, un fan a émis une théorie selon laquelle la saison actuelle est un remake identique de la saison 2 du chapitre 2.

Un joueur Fortnite affirme que la saison 1 Chapitre 5 est un remake de la saison 2 Chapitre 2

Un utilisateur Reddit nommé MagiStarIL a publié sa théorie sur le subreddit FortniteBR, qui parle de la façon dont le chapitre 5 est un remake du chapitre 2 avec une mythologie similaire.

Il a posté des images comparatives des personnages et des factions de la saison 1 du Chapitre 5 Underground et de la Saison 2 du Chapitre 5 Top Secret, ainsi qu’un diagramme de la façon dont les voyages dans le temps vers la saison OG ont commencé une ligne temporelle alternative du chapitre 2.

Un joueur a immédiatement été d’accord avec cette théorie et a dit : “Midas et Montague, Miaousclé et Oscar, Brutus et Peter Griffin, Deadpool et Solid Snake, Skye et Valeria, Nisha et TNTina. Les deux histoires impliquent Peely, une guerre entre 2 factions et le logo de La Société est doré (bien que Montague, qui en est le fondateur, soit lié au diamant).“

Un autre a ajouté : “Oui, cela semble définitivement être ce qui est insinué par beaucoup de choses différentes. La carte est également de forme similaire au Chapitre 2. OG/Big Bang sont clairement un ‘reset’ de l’histoire pour les nouveaux scénaristes maintenant que Donald Mustard est parti.“

Un troisième utilisateur a ajouté : “Si c’est vrai, j’espère qu’on aura une nouvelle saison Marvel ou toute saison crossover comme une version altérée de la saison 4 du Chapitre 2 car je n’ai pas pu jouer pendant cette saison.“

Alors véritable remake ou pas ? Les prochaines semaines viendront peut-être confirmer cette théorie.