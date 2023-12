Un glitch ennuyant de LEGO Fortnite vous fait perdre votre progression

Un bug dans LEGO Fortnite cause la perte permanente des niveaux de village des joueurs après avoir apporté des modifications aux bâtiments.

LEGO Fortnite a été un succès explosif lors de sa sortie le 7 décembre, en tant que l’un des trois nouveaux modes ajoutés au jeu. Ce mode de jeu de survie offrait aux joueurs une expérience à la Minecraft en version LEGO et gratuite.

Durant sa première semaine de sortie, LEGO Fortnite comptait plus d’un million de joueurs actuels et est resté au-dessus de 500 000 dans les semaines suivantes. Cependant, à l’approche de son premier mois, des problèmes majeurs ont entraîné une baisse du nombre de joueurs.

L’un des problèmes les plus notables auquel le jeu est actuellement confronté est sa limite de construction, qui a obligé de nombreux joueurs à mettre en pause leurs grandes idées de construction. Les joueurs commencent à rencontrer des problèmes avec les villages qu’ils ont dû faire évoluer.

Bug du village dans LEGO Fortnite laissant les joueurs sans améliorations

Un Redditor a publié une image sur le Reddit officiel de LEGO Fortnite et a décrit le problème de leur village perdant des niveaux. Ces rétrogradations de niveau sont survenues après que l’utilisateur ait détruit des bâtiments pour faire de la place pour de nouveaux.

“Je joue sur PC,” a commencé l’auteur. “Mon niveau de village était presque au niveau 6, puis quand j’ai vérifié après avoir ajouté un tas de murs autour de ma base, il était tombé en dessous du niveau 5. Je me suis déconnecté et reconnecté pour voir si cela le corrigerait, mais quand j’ai vérifié, c’était en dessous du niveau 4. J’ai essayé de me déconnecter une fois de plus, et maintenant c’est en dessous du niveau 3. Le niveau baisse inexplicablement. J’aurais dû avoir plus qu’assez de choses dans mon village pour être au-dessus du niveau 6.”

D’autres commentaires ont fait écho au bug en expliquant qu’ils avaient également rencontré des problèmes. Certains ont dit que le bug se produisait une fois qu’ils avaient détruit leur place de village et l’avaient remplacée, tandis que d’autres ont dit que cela avait à voir avec la quantité de lumière dans le village. Cependant, il semble que la reconstruction soit la cause de ce problème.

“Regardez mon village ; il n’est même pas au-dessus du niveau 1,” a dit un commentateur. “Je l’ai amené à 10 une fois, et après cela, ça a été la descente. Je pense que cela a à voir avec les rénovations, si vous construisez, cela ajoute +1 au score du village. Si vous en détruisez un, je pense que c’est -2, -3 je ne sais pas exactement mais c’est idiot. Si vous détruisez des trucs préexistants, vous devrez construire beaucoup pour compenser.”

LEGO Fortnite n’a pas apporté de changements significatifs au jeu depuis sa sortie. La dernière mise à jour des développeurs concernait des modifications mineures liées à la durabilité des armes et à l’empilement des objets. Au moment de rédiger cet article, les développeurs n’ont pas abordé ce bug de rétrogradation de village.

