Fortnite x Marvel : La Guerre Zéro – La série continue avec un cosmétique Iron Man offert

Panini vient de publier la deuxième édition du comics en relation avec le crossover incroyable Fortnite x Marvel dont chaque numéro vous offre un cosmétique gratuit.

À partir du 8 juin 2022, Panini publiera au total 5 comics de la série Fortnite x Marvel : la Guerre Zéro pour vous raconter en images l’histoire de cet incroyable crossover que vous avez sûrement déjà vécu dans le jeu.

Des héros de Marvel s’allient à des personnages de Fortnite dans de folles aventures avec l’Agent Jones, Spider-Man, Iron Man et bien d’autres personnages iconiques liés à ce crossover devenu culte.

Et à chaque comics publié, vous aurez la possibilité d’obtenir un objet cosmétique spécifique qui sera parfois exclusif à la bande-dessinée.

La Guerre Zéro est entamée avec des personnages de Fortnite et Marvel

Dans le premier tome, l’agent Jones va essayer de compter sur des héros de Marvel pour sauver l’île de Fortnite qui court un grand danger.

Lors du deuxième épisode, deux équipes se dessinent pour se diviser les tâches : Spider-Man et Wolverine pour retrouver un fragment du point zéro sur la Terre-616 et Iron Man se dirige vers une lune glacée avec la Fondation et deux autres super-héros.

Quand vont sortir les 5 comics de la série Fortnite x Marvel : la Guerre Zéro

Ci-dessous, nous allons vous communiquer les dates de sorties officielles de cinq numéros de cette série de comics.

Numéro 1 : 8 juin 2022 (déjà disponible !)

(déjà disponible !) Numéro 2 : 13 juillet 2022 (déjà disponible !)

(déjà disponible !) Numéro 3 : 17 août 2022

Numéro 4 : 31 août 2022

Numéro 5 : 28 septembre 2022

Comment se procurer les comics de la série Fortnite x Marvel : la Guerre Zéro

Il n’y a rien de plus simple que d’obtenir les comics de cette série et vous avez même plusieurs options.

La boutique en ligne de Panini

Chez les marchands de journaux

En librairie

Pour quelle option allez-vous craquer ?

Quels sont les skins gratuits dans la série Fortnite x Marvel : la Guerre Zéro

À chaque fois que vous achèterez un comics de cette série, vous aurez un code à utiliser sur le jeu pour obtenir un objet cosmétique gratuit. Ce ne sera pas une tenue à chaque fois, mais vous serez tout de même gâtés.

Numéro 1 : Tenue basée sur Spider-Man

Tenue basée sur Spider-Man Numéro 2 : Revêtement basé sur Iron Man

Revêtement basé sur Iron Man Numéro 3 : Pioche basée sur Wolverine

Pioche basée sur Wolverine Numéro 4 : Aérosol basé sur Fortnite x Marvel : la Guerre Zéro [exclusif]

Aérosol basé sur Fortnite x Marvel : la Guerre Zéro Numéro 5 : Écran de chargement basé sur Fortnite x Marvel : la Guerre Zéro [exclusif]

Les deux derniers objets cosmétiques gratuits seront donc exclusifs et ils n’apparaîtront pas dans la boutique de Fortnite Battle Royale plus tard. La seule façon de les obtenir est d’acheter le comics en question !

En bonus, ceux qui auront obtenu les 5 objets cosmétiques cités plus haut obtiendront un skin supplémentaire totalement gratuit sur Fortnite !

Comment entrer un code de la série Fortnite x Marvel : la Guerre Zéro

Rendez-vous sur fortnite.com/redeem.

Connectez-vous à votre compte Epic Games.

Assurez-vous d’être connecté au bon compte. Vous devriez voir votre pseudo en haut à droite de l’écran.

Entrez votre code dans le champ de texte “Entrer un code d’accès”.

Sélectionnez “ÉCHANGER”.

Vérifiez que les objets sont les bons, puis sélectionnez “ACTIVER”.

Lancez Fortnite avec le même compte Epic Games.

En vous connectant, vous recevrez un paquet cadeau contenant l’objet cosmétique déverrouillé.

Si vous avez déjà acheté le premier livre, vous n’avez plus qu’à attendre les prochains qui seront disponibles dans les semaines à venir chez Panini !

D’ailleurs, nous organisons un concours avec 5 exemplaires de la deuxième édition de Fortnite x Marvel : la Guerre Zéro à gagner. La participation est gratuit alors foncez sans hésitation !