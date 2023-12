Comment obtenir des Lingots de Cuivre dans LEGO Fortnite

Si vous vous demandez comment obtenir du Cuivre et des Lingots de Cuivre dans LEGO Fortnite, voici tout ce que vous devez savoir.

LEGO Fortnite a entraîné des quantités record de joueurs à se plonger dans le tout nouveau mode de jeu.

Il y a un grand nombre de fonctionnalités à découvrir dans ce jeu en monde ouvert, centré autour de l’utilisation des célèbres blocs de construction LEGO. Cela inclut la construction, l’artisanat, l’agriculture, la survie et le combat. Sans oublier l’exploration du monde qui vous est offert dans ce nouveau mode.

Une des fonctionnalités les plus importantes du jeu est la fusion, nécessaire pour fabriquer divers objets et outils. En tentant de fusionner, un problème récurrent pour les joueurs est de trouver les différentes ressources nécessaires pour fabriquer certains objets.

Savoir où trouver du Cuivre et comment fabriquer des Lingots de Cuivre dans LEGO Fortnite peut s’avérer difficile pour certains joueurs. Voici donc exactement comment obtenir ces éléments.

Pour obtenir du Cuivre, vous devez découvrir un biome désertique dans LEGO Fortnite. Ensuite, cherchez une Grotte de Lave pour extraire le minerai. L’entrée se trouve sous de grands tas de roches.

Une fois que vous entrez dans la grotte, vous tomberez rapidement sur des minerais de Cuivre de couleur bronze orangé qui jaillissent des roches à proximité. Vous pouvez en trouver soit sur le sol, soit sur les murs.

Epic Games / LEGO

Équipez simplement votre fidèle pioche et utilisez l’outil pour extraire autant de morceaux de Cuivre que vous en avez besoin. Ils tomberont au sol comme du butin et il ne vous reste plus qu’à les ramasser et à les stocker dans votre inventaire.

Comment fabriquer des Lingots de Cuivre dans LEGO Fortnite

Pour obtenir des Lingots de Cuivre dans LEGO Fortnite, vous aurez besoin d’utiliser une Fonderie. Ensuite, il vous faudra mettre 1 Cuivre et 2 Diaphanite pour fabriquer un Lingot de Cuivre.

Vous aurez besoin des matériaux suivants pour construire une Fonderie :

15 Diaphanite

35 Bloc d’Obsidienne

3 Noyau explosif

Vous aurez besoin des matériaux suivants pour fabriquer un Lingot de Cuivre :

1 Cuivre

2 Diaphanite

Les Diaphanites, blocs d’Obsidienne et Noyaux explosifs peuvent également être trouvés dans une Grotte de Lave, comme pour le Cuivre. Les Diaphanites sont de couleur dorée et l’Obsidienne est de couleur violet foncé.

Pour obtenir des Noyaux explosif, vous devez éliminer un ennemi explosif, et ils les laisseront tomber comme butin.

Voilà, tout ce que vous devez savoir sur le Cuivre et les Lingots de Cuivre dans LEGO Fortnite. Pour en savoir plus sur le jeu, n’oubliez pas de consulter notre rubrique Fortnite et nos nombreux guides pour vous aider avec LEGO Fortnite.

