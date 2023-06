Diablo 4 peut-il égaler Diablo 2 ? Les fans ont un avis tranché

Après l’excellent lancement de Diablo 4, les fans ont naturellement commencé à le comparer à l’opus le plus réputé de la série : Diablo 2.

La sortie de Diablo 4 a été météorique. C’est le jeu le plus vendu à sa sortie de tous les temps par Blizzard et, alors que des tonnes de fans sont ravis du dernier ARPG, d’autres ont déjà terminé leur lune de miel et tentent déjà de juger le jeu avec un peu plus de recul.

Évidemment, il existe un élément de comparaison déjà trouvé pour juger si Diablo 4 est le meilleur ARPG développé par Blizzard. En effet, de nombreux fans n’ont pas oublié la révolution Diablo 2 qui a happé des millions de joueurs il y a plus de 20 ans.

L’article continue après la publicité

Diablo 4 peut-il rivaliser avec son ancêtre devenu cultissime ? Beaucoup de joueurs ont donné leur avis.

Diablo 4 n’a pas su recréer la “magie” de Diablo 2 ?

L’utilisateur Reddit craftadvisory a partagé sur Reddit son avis sur Diablo 4, prenant soin de le comparer à Diablo 2 sur plusieurs points clés :

“Diablo 4 a vraiment réussi un coup parfait et je me demande si sa magie pourra un jour être recréée. Après avoir joué à Diablo 4, je réalise qu’il manque cruellement de beaucoup de choses qui rendaient Diablo 2 si fun (même la version D2 d’origine !)

Il n’y a pas de “power fantasy” comme dans Diablo 2. Il n’y a pas cette sensation “machine à sous” qui te donne envie de toujours faire “un donjon de plus”. Mon personnage de Diablo 4 m’a donné le même ressenti de puissance un peu décevante pendant toute ma partie.”

L’article continue après la publicité

Parmi mes autres arguments mis en avant par l’auteur, on peut souligner le fait que Diablo 4 ait préféré s’orienter vers un système d’équipement “objectivement inférieur” à la Diablo 4, plutôt que de repartir sur les bases du second opus.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

De nombreux fans ont immédiatement rejoint l’avis de craftadvisory. Si beaucoup de joueurs s’accordent à dire que Diablo 4 offre une expérience satisfaisante, peut-être qu’il n’a tout simplement pas réussi – ou peut-être même pas essayé – de recréer ce gameplay addictif qui rend Diablo 2 unique deux décennies après sa sortie.

L’article continue après la publicité

Blizzard Entertainment

Diablo 4 a simplement besoin de temps ?

Parmi les réponses au post Reddit, on trouve tout de même une proportion conséquente de joueurs qui pensent qu’il est bien trop tôt pour juger Diablo 4 et le comparer à son prestigieux prédecesseur.

En effet, le jeu vient à peine de sortir, a déjà 2 DLC de prévus et est régulièrement mis à jour.

“Diablo 4 peut être amélioré”, explique l’utilisateur nicobongo. “Diablo 2 était un jeu très différent à sa sortie. C’était très dur d’atteindre le niveau 30, il n’y avait pas de runes, de joyaux, d’acte 5, on ne pouvait pas acheter de potions de mana, il n’y avait pas de synergies […] c’était brutal.

L’article continue après la publicité

Diablo 4 va connaître de nombreux ajustements et pourrait devenir un jeu excellent. […] Rappelez-vous juste de la profondeur qu’ils ont ajouté à Diablo 2 avec l’extension Lord of Destruction et les patches suivants.”

Les débats passionnés sur la qualité de Diablo 4, ainsi que la comparaison entre ce nouvel opus et le cultissime Diablo 2 semblent inévitables et ne sont pas prêtes de s’estomper.

Quoi qu’il en soit et quels que soient les avis, le succès triomphant de Diablo 4 est indéniable du côté des ventes et Blizzard a déjà affirmé son intention de chérir son nouveau bijou jusqu’à-ce qu’un jour – qui sait – il devienne le meilleur Diablo aux yeux d’une partie de la communauté ARPG.