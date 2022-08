Les joueurs de Warzone enragent des nerfs des armes Modern Warfare

Les joueurs de Warzone aiment les armes Modern Warfare, et le fusil à pompe Rogue VLK était enfin utilisé après les buffs de la Saison 4 Reloaded. Cependant, ils sont furieux depuis que la mise à jour du 3 août l’a rendu “complètement inutile” et pire qu’avant.

Avec Modern Warfare 2 et sa bêta en route, les joueurs de Warzone sont revenus aux armes Modern Warfare 2019 préférées des fans. Bien qu’infèrieures par rapport aux armes Vanguard la Saison 4 Reloaded a ramené les armes Modern Warfare dans la méta, et les joueurs ont été ravis.

Le Kilo 141 et le VLK Rogue Shotgun ont fait leur entrée dans la méta après la mise à jour, mais ils ont été rapidement nerfs à nouveau une semaine plus tard dans la mise à jour du 3 août. Les joueurs ont été particulièrement choqués de voir le VLK nerf, car son taux de sélection était encore extrêmement bas, et ils sont furieux qu’il soit maintenant “pire qu’il ne l’était après la dernière mise à jour”.

La mise à jour Saison 4 Reloaded a amélioré de 26 % les dégâts maximums des balles du VLK Rogue, mais le patch du 3 août les a à nouveau réduits de plus de 30 %, ce qui les rend encore pires qu’avant.

Les joueurs de Warzone sont dévastés par le nerf du VLK Rogue

Les notes de patch du 3 août ont été publiées sur le subreddit Warzone, et les joueurs n’ont pas tardé à critiquer les développeurs pour le nerf.

“Je commençais à me lasser du jeu et puis le VLK est redevenupuissant. Je me suis éclaté avec ce fusil à pompe ces deux derniers jours. Maintenant, ils le nerf à nouveau…” se lamente JahIsGucci. “Ils n’ont pas touché au Marco et au Blixen pendant des mois, mais un fusil à pompe qui n’était même pas populaire au départ, ils le nerf en 5 jours.”

“Je vous jure qu’ils ne veulent qu’on joue qu’avec deux armes ! Les AR et les SMG, rien d’autre !”, poursuit le joueur dans un autre fil de discussion.

“Le VLK nerf de plus de 30 pour cent… Maintenant, c’est pire que la version et pour quoi ? Personne ne l’utilise de toute façon”, a déclaré Booraz149.

Alors que le K/D du VLK est devenu l’un des plus élevés du jeu, il reste l’une des armes les moins utilisées avec un taux de sélection global de 0,14 selon WZ Ranked.

“Le VLK avait un taux de sélection de 0,25 % sur Resurgence”, explique un autre utilisateur. “C’est environ 1 joueur sur 400 qui l’utilise et pourtant les Devs l’ont nerfé au point qu’il est complètement inutile. Je crois que j’en ai enfin fini avec WZ”.

Reste à savoir si le VLK Rogue obtiendra un autre buff.