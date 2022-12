Les Forteresses de Warzone 2 ont besoin de changements selon les joueurs

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Sur le papier les Forteresses de Warzone 2 avaient tout pour plaire. Néanmoins, elles sont loin de faire l’unanimité auprès des joueurs qui réclament certains changements pour ces lieux contrôlés par l’IA.

Lors du lancement de Call of Duty : Warzone 2 le 16 novembre dernier, les joueurs ont eu droit à une avalanche de contenus inédits, avec comme fer de lance le tout nouveau mode DMZ inspiré d’Escape from Tarkov, et la nouvelle carte, Al Mazrah.

Al Mazrah comporte de multiples Forteresses que les joueurs peuvent infiltrer s’ils veulent mettre la main sur du butin, à condition bien sûr de venir à bout des combattants IA qui surveillent la zone. Cependant, ces nouvelles zones n’ont pas été bien accueillies par la communauté Call of Duty, qui a demandé certains changements.

Les Forteresses de Warzone 2 ne font pas l’unanimité

Les Forteresses permettent d’accéder à du butin de haut niveau, mais il faut au préalable affronter les combattants IA. Le 19 décembre, le compte Twitter ModernWarzone a partagé sa frustration à l’égard de cette fonctionnalité.

“Les Forteresses et les combattants IA qui les accompagnent devraient être supprimés de Warzone 2. C’est une partie importante du gameplay pour le moment et je ne pense pas que les gens l’apprécient. Je ne pense vraiment pas qu’ils apportent quoi que ce soit de positif à l’expérience de Warzone pour la majorité des joueurs”, ont-ils tweeté.

Dans les réponses, d’autres joueurs ont fait part de leur dégoût pour les Forteresses, en particulier pour les combattants IA qu’on y trouve.

Lorsque vous vous rendez dans le mode DMZ, vous rencontrez des adversaires ordinaires dotés d’une armure et d’un armement de base, mais dans les Forteresses, vous devez affronter des ennemis lourdement armés qui sont extrêmement difficiles à abattre.

“Rien de tel que quelques bots qui s’éloignent des Forteresses et qui tirent sur les gens pendant qu’ils sont en train de faire des fusillades avec de vraies personnes !”, a déclaré le créateur de contenu ProReborn. Il a ensuite ajouté que ces ennemis devraient se cantonner à l’intérieur d’une Forteresse.

“J’aimerais beaucoup qu’IW mette en place des sondages en jeu afin d’avoir un échantillon le plus représentatif possible et de voir combien de joueurs apprécient réellement les fonctionnalités de WZ2 comme l’IA (…)”, a déclaré le joueur professionnel HusKerrs.

Bien sûr certains joueurs apprécient les Forteresses, mais pour la plupart leur intérêt est gâché par la surpuissance des combattants IA, qui est restée inchangée malgré leur récent nerf.