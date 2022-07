Cet expert de Warzone assure avoir découvert un buff secret de certains accessoires

L’expert de Warzone WhosImmortal a présenté une foule de changements de la Saison 4 concernant les accessoires de l’armurerie dans le battle royale de CoD, affirmant que les joueurs doivent apporter des changements urgents à leurs classes pour rester en tête de la méta.

Comme c’est devenu naturel avec Warzone, les mises à jour Saisonnières et les patchs de Raven changent beaucoup de choses dans le jeu, assurant que la méta reste fraîche et que les joueurs restent engagés. C’était certainement le cas avec la Saison 4, qui a modifié un grand nombre d’armes et d’accessoires lors de sa sortie fin juin.

Advertisement

Cependant, tous les changements ne figurent pas dans les notes de patch, ce qui signifie que les joueurs peuvent explorer différents builds pour découvrir des merveilles.

C’est le cas de WhosImmortal, expert dans Warzone et créateur de contenu, qui affirme qu’un certain nombre d’accessoires ont reçu des améliorations secrètes dans les derniers patchs et sont donc beaucoup plus puissants dans le jeu.

Les acessoires de Vanguard bénéficient d’améliorations secrètes dans la Saison 4 de Warzone.

Dans sa vidéo Youtube du 15 juillet, il a expliqué que le garde-main sous le canon n’est plus l’accessoire de prédilection pour cet emplacement, et que différentes armes peuvent bénéficier de différents accessoires sous le canon.

Advertisement

Le véritable secret réside toutefois dans les accessoires qui donnent aux joueurs des avantages en jeu qui n’apparaissent pas toujours dans l’armurier. C’est le cas par exemple de l’option “En main”, dont on sait depuis longtemps qu’elle donne un coup de pouce à l’ADS. Cela est maintenant confirmé dans l’armurier suite aux récents patchs.

Quels sont les autres accessoires d’armes qui donnent des bonus secrets aux joueurs ?

L’un d’entre eux est Débiliter, un atout qui était auparavant “plutôt inutile” car il encourage les joueurs à viser les jambes de l’ennemi. Des changements récents ont cependant permis de l’améliorer et il permet désormais d’augmenter considérablement la vitesse initiale d’une arme, ce qui signifie que les balles atteindront leur cible plus rapidement.

Advertisement

Un autre concerne les crosses qui ont la propriété “Pro” : “Précision et recul pendant un tir soutenu.” L’addition de ces accessoires fournira un recul massif, mais les jumeler avec des accessoires de recul différents peut en fait annuler complètement leurs avantages.

En bref, associez les accessoires qui améliorent le recul “soutenu” à d’autres qui font de même. De même, associez les accessoires qui améliorent le recul “initial” à d’autres. Mélanger les deux types d’accessoires annule en fait leurs avantages.