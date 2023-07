Ce pistolet émergeant de Warzone surpasse le Basilisk akimbo

Sur le papier, la meilleure arme pour le combat rapproché dans la saison 4 de Warzone 2 est le Basilisk Akimbo. Cependant, le créateur de contenu JGOD a fait valoir les mérites de la X13 Auto.

La saison 4 Rechargée a radicalement modifié la méta des armes à courte et longue portée dans Warzone 2. Les développeurs ont ajusté les dégâts de chaque arme pour “mettre l’accent sur la précision dans les combats”. Ce changement signifie que certaines armes sont capables de tuer plus rapidement lorsqu’elles sont utilisées avec précision, et vice-versa.

L’article continue après la publicité

Activision a cherché à faire en sorte que chaque classe d’arme ait la capacité de se démarquer par elle-même. Mais après chaque mise à jour de saison, certaines armes semblent plus prometteuses que d’autres.

Et si les joueurs commencent à s’emballer autour du Basilisk Akimbo, JGOD a tempéré son enthousiasme.

Quelle est la meilleure arme de combat rapproché dans Warzone 2 ?

JGOD a utilisé sa propre méthode de mesure pour déterminer les vitesses de TTK pour chaque arme après la saison 4 Rechargée.

Et si le Basilisk Akimbo est arrivé en première position avec un TTK de 360 ms, JGOD a argumenté que quelques limitations l’empêchent de dominer chaque combat.

L’article continue après la publicité

“Il n’a que cinq balles dans chacune des armes, donc vous êtes un peu limité sur la manière dont vous voulez prendre votre duel. Il y a des problèmes de polyvalence, surtout à partir de 15 mètres. Vous seriez probablement mieux avec une arme plus pratique ou un pistolet à tir unique.“

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Et selon lui, le X13 Auto est un choix parfait, car il offre plus de portée et une plus grande taille de chargeur. Les données du Youtubeur montrent que cette arme a un TTK moyen de 520 ms, qui pourrait descendre à 455 avec des tirs à la tête.

L’article continue après la publicité

La meilleure classe du X13 Auto dans Warzone 2

Bouche : Corvus Series-D

Canon : Impact Point

Crosse : Crosse X13 Couchwhip

Poignée arrière : Cronen Lima-6

Chargeur : Chargeur de 50 cartouches

JGOD a encouragé les joueurs à essayer le X13 Auto, car il pourrait recevoir un nerf bientôt.

“Je pense que c’est plutôt cassé en ce moment et qu’il va probablement subir une légère correction.“

Même si une “légère” correction arrive, le X13 Auto devrait toujours rester une force sur laquelle il faut compter dans Warzone 2.