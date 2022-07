Un bug des exécutions de Warzone enflamme la communauté

more

Il est peu probable que ces problèmes soient corrigés avant la sortie de Warzone 2, mais on peut toujours espérer que la suite sera plus polie que le premier du nom.

Une autre personne a ajouté que c’est un problème assez répandu et qu’il ne se limite pas nécessairement à celui de base comme vu ci-dessus : “La plupart de mes exécutions sont bugguées.”

“Son dernier mouvement consiste à retourner l’ennemi, à le poignarder avec un couteau, puis à lui tirer dessus avec un pistolet. Sauf que moi, je me poignarde dans le dos et je tire sur mon propre pied”.

L’un d’entre eux a ajouté que l’animation d’exécution de Charly est tellement ratée qu’on a l’impression qu’elle se fait plus mal qu’à l’ennemi.

La première personne qui a signalé ce problème a demandé comment les développeurs de Warzone avaient pu faire cela, et les commentaires sont pleins de joueurs qui partagent leurs propres expériences avec des problèmes similaires.

Lorsqu’un joueur initie son tir, son arme semble prendre vie et flotte dans les airs, accomplissant le travail sans que l’opérateur n’ait à appuyer sur la gâchette.

Ce n’est un secret pour personne que Warzone a connu un tas de problèmes d’animation au fil des ans. Qu’il s’agisse des interruptions des animations des masques à gaz ou encore des joueurs se glissant sous la map et vous empêchant complètement d’obtenir un kill, c’est une partie du jeu que les joueurs doivent malheureusement accepter lorsqu’ils le lancent.

Les joueurs de Warzone ne cessent de trouver de nouveaux bugs dans le battle royale et cette fois-ci, quelqu’un a repéré un opérateur maniant le pouvoir de la force dans une animation d’exécution.

by Martin Thibaut