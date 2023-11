Cette simple astuce permet de compléter plus facilement les Défis du jour dans MW3

Le système de Déblocage d’arsenal est loin de faire l’unanimité dans Modern Warfare 3. Néanmoins, une astuce facilite la complétion des terribles Défis du jour.

Modern Warfare 3 a introduit le système de Déblocage d’arsenal, permettant aux joueurs de déverrouiller des armes, des Atouts, des Améliorations de Terrain et plus encore en complétant les Défis du jour. Malheureusement, beaucoup de joueurs se plaignent déjà de ce système jugé ennuyeux… quant il n’est pas tout simplement buggé.

Heureusement, un joueur a déjà trouvé une astuce on ne peut plus simple – mais à laquelle vous n’avez peut-être pas pensée – pour rendre ces terribles Défis du jour plus facile à compléter.

Les classes par défaut sont une aubaine pour les Défis du jour de Modern Warfare 3

Modern Warfare 3 est arrivé avec une multitude d’armes, d’Atouts, d’Équipements, et tellement plus à débloquer. À mesure que les joueurs grimpent les niveaux, ils débloquent de nouveaux objets en chemin. Cependant, Modern Warfare 3 a également introduit le nouveau système de Déblocage d’arsenal.

Désormais, il faut compléter des Défis du jour après avoir atteint le niveau de déblocage d’une arme. Ce n’est qu’après avoir réussi ces challenges que vous pourrez vous pavaner avec votre nouveau joujou.

Le principale problème des défis est qu’ils demandent parfois l’utilisation d’objets que les joueurs n’ont pas encore débloqué, ce qui rend leur complétion pour le moins délicate.

Néanmoins, un joueur astucieux a trouvé la solution à ce problème : les classes par défaut.

« N’oubliez pas que les classes par défaut peuvent être utilisée pour compléter le Défis du jour demandant des armes ou de l’équipement que vous ne possédez pas », explique sur Reddit l’utilisateur TallTreeTurtle.

Cette solution peut sembler évidente pour certains, mais elle est certainement facile à oublier lorsqu’on tente de maîtriser toutes les nouvelles fonctionnalités. L’auteur du post a fourni un excellent exemple : « J’ai équipé une des classes par défaut qui me permettait d’utiliser des Grenades Flash et j’ai pu compléter le Défi du jour des Flashbangs sans les avoir débloquées via le système d’Arsenal. »

Évidemment, cette astuce n’est pas une solution miracle puisqu’elle vous oblige à jouer avec des équipements qui pourraient ne pas vous plaire, simplement pour accéder à un objet requis dans un défi.

Néanmoins, l’utilisation de classes par défaut reste une astuce simple d’utilisation, qui peut débloquer de nombreux Défis du jour agaçants.