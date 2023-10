Une astuce inattendue permet d’améliorer les performances de Baldur’s Gate 3 sur PC

Si vous rencontrez actuellement des problèmes de performances sur Baldur’s Gate 3, voici une petite astuce pour booster vos FPS qui pourrait bien changer la donne.

Même les PC les plus puissants peuvent avoir des difficultés lors des batailles les plus intenses de Baldur’s Gate 3. C’est pourquoi se passer du launcher encombrant de Larian et lancer directement le jeu depuis Steam peut faire des merveilles.

Nous avons testé cette astuce avec une Nvidia RTX 2070 en 1440p. Passant d’un jeu injouable à 20FPS à plus de 30FPS après avoir contourné le launcher de Larian. Vous pouvez également configurer cela directement via Steam.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien sûr, n’oubliez pas de choisir judicieusement votre API de rendu : DX11 pour la stabilité, ou Vulkan pour la vitesse. Vous devriez également ajuster vos paramètres graphiques pour une performance optimale.

Avec la bonne méthode de lancement et quelques ajustements graphiques, une aventure BG3 beaucoup plus fluide vous attend. Avec quelques ajustements astucieux, vous jouerez à BG3 comme si vous veniez de faire un jet parfait de 20.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Désactivez le launcher Larian pour améliorer les performances de Baldur’s Gate 3 sur PC

Il existe deux méthodes pour désactiver le launcher de Larian, soit via Steam, soit via Windows. Étant donné qu’il vous faudra alors utiliser Steam pour lancer le jeu, le plus simple est de procéder directement via la plateforme :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ouvrez Steam et faites un clic droit sur Baldur’s Gate 3

Sélectionnez “Propiétés” et cliquez sur “Général”

Sélectionnez la zone de texte sous “Options de lancement”

Entrez “–skip-launcher“

Sinon, vous pouvez également procéder ainsi :

Sélectionnez “Gérer” et cliquez sur “Parcourir les fichiers locaux”

Naviguez dans le répertoire d’installation de Baldur’s Gate 3, entrez dans le dossier “Bin” et choisissez soit le fichier bg3.exe (Vulkan) soit le fichier bg3_dx11.exe (DirectX 11) et lancez le jeu à partir de là.

C’est une astuce assez curieuse de prime abord, mais qui semble vraiment fonctionner.