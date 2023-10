Un joueur découvre la fin “la plus rare” de Baldur’s Gate 3

Alors qu’un bon nombre de joueurs ont fini Baldur’s Gate 3 avec au moins un personnage, l’un d’eux pense avoir découvert la fin la plus rare du jeu.

Baldur’s Gate 3 offre à chaque joueur une expérience unique, grâce aux nombreuses conséquences possibles pour chaque action. Ainsi, bien que l’histoire progresse de façon assez linéaire, plusieurs fins sont possibles.

Certaines fins offrent des conclusions pleines d’espoir les personnages, tandis que d’autres sont assez tragiques. Certaines peuvent même entraîner la perte de nombreuses heures de jeu, juste pour accéder au générique plus tôt.

Cependant, un joueur pourrait avoir découvert la fin la plus rare du jeu grâce à un déferlement de magie sauvage hilarant.

La magie sauvage de Baldur’s Gate 3 provoque une fin étrange

Alors que les joueurs de Baldur’s Gate 3 pensaient avoir tout vu, un internaute a partagé sur Reddit l’étrange et inattendue fin de jeu de sa fiancée. Selon lui, un déferlement de magie sauvage s’est déclenché lors du tout dernier tour contre le boss final. Un des effets possibles que les sorciers utilisant la magie sauvage peuvent déclencher est la Transformation Sauvage, qui change chaque créature dans un rayon de 10 mètres en chien ou en chat, et c’est exactement ce qui s’est passé.

La fin s’est alors déroulée avec les scènes dramatiques habituelles, mais avec un twist : les membres du groupe encore en vie étaient toujours des chiens et des chats. Cela inclut un moment entre le joueur et son partenaire, Gale, où tous deux jouent la scène en exprimant leurs émotions comme peuvent le faire un chien et un chat.

Vu l’émotion que sont censées provoquer les fins de Baldur’s Gate 3, c’est assez drôle de les voir se dérouler avec des chiens et des chats prononçant les répliques. Étant donné le caractère aléatoire de la situation, il se pourrait que ce soit l’une des fins les plus difficiles à obtenir dans Baldur’s Gate 3, que Larian ait voulu ou non que cela soit possible.

De leur côté, l’auteur de la publication et sa fiancée ont été très amusés par le tour pris par la situation, remerciant Larian Studios et qualifiant Baldur’s Gate 3 de “jeu de la décennie”.

Cette fin étrange peut diminuer quelque peu l’impact émotionnel de la fin de ce voyage, mais elle possède le genre de charme excentrique qui a su séduire les joueurs.