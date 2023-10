Les joueurs de Baldur’s Gate 3 rêvent d’un autre destin pour Nere

Il y a de nombreux personnages hauts en couleur dans Baldur’s Gate 3, mais il est rare de voir la plupart des joueurs se liguer contre un seul PNJ.

Baldur’s Gate 3 regorge de PNJ. Si certains laissent indifférents, un grand nombre d’entre eux ont des personnalités tellement marquées qu’en un regard on ne peut que les adorer, même si leur passé est entaché. Pourtant, presque tout le monde s’accorde à dire que Nere, un cultiste de l’Absolue que vous rencontrez dans l’Acte 1, est complètement irrécupérable.

Dès que vous lui sauvez la vie, il vous demande immédiatement de tuer un groupe de personnes, ou vous combat pour vous remercier. Ainsi, lorsque vous devez lui trancher la tête ou que vous le laissez se débrouiller, c’est généralement un moment fort de la partie. C’est un individu odieux, alors pourquoi voudrait-on le garder à ses côtés ?

Eh bien, c’est exactement ce que certains joueurs souhaitent. Malgré le fait que Nere soit une personne assez détestable, il est en tête de liste des PNJ qui feraient de grands compagnons pour une partie plus chaotique de Baldur’s Gate 3, selon les joueurs.

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 veulent recruter Nere pour une raison bien précise

Dans une publication sur Reddit, un joueur a demandé quels PNJ feraient les meilleurs compagnons. Les favoris évidents, comme Alfira, ont été les plus cités, mais la conversation a pris un autre tour lorsque le sujet des compagnons moins loyaux a été abordé.

“Les joueurs qui ont choisi un alignement chaotique devraient avoir plus d’opportunités de recruter des personnages chaotiques”, a suggéré un joueur. “Je comprends que la prêtresse gobeline et Dror Ragzlin ne peuvent pas être recrutés car ce sont des gobelins, et que cela aurait de nombreuses conséquences, mais Z’Rell, Nere, ou n’importe lequel des Duegar seraient de bons compagnons pour une partie chaotique.”

“Ce serait génial si se ranger du côté de Nere signifiait le recruter plutôt que… Seulement recevoir une ligne plus tard mentionnant qu’il est mort, c’est tout”, a lancé un autre joueur.

Un autre internaute a suggéré que permettre à Nere de rejoindre le groupe rendrait le choix de se ranger de son côté dans l’Outreterre plus significatif : “C’est toujours très décevant après s’être rangé du côté de Nere que la seule conséquence soit : vous avez perdu du contenu et Nere est mort et zombifié.”

Il faut bien avouer que le pire châtiment que quelqu’un comme Nere puisse subir est probablement de rejoindre le groupe du joueur, ce qui ferait d’une pierre deux coups.

