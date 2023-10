Les joueurs de Baldur’s Gate 3 ont créé un mini-jeu

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 ont repoussé une fois de plus les limites du jeu en créant un mini-jeu sur mesure des plus divertissants.

Baldur’s Gate 3 a été largement salué pour la grande liberté qu’il offre aux joueurs et le nombre apparemment infini de façons dont ils peuvent rythmer leurs journées. Alors que le RPG est sorti depuis près de deux mois sur PC et un mois sur PlayStation, un grand nombre d’exploits incroyablement créatifs ont d’ores et déjà été réalisés par les joueurs et les développeurs semblent être désireux d’encourager ce type de comportement.

Les nombreuses mises à jour que le RPG a reçues depuis son lancement n’ont fait qu’accroître sa flexibilité. Cependant, ce récent mini-jeu pourrait être l’utilisation la plus créative des mécaniques du jeu jusqu’à ce jour. En effet, des joueurs ont réussi à créer un mini-jeu de bowling complètement fonctionnel.

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 ajoutent un mini-jeu de bowling à l’Acte 1

Le mini-jeu a été posté sur Twitter par le compte officiel de PlayStation pour fêter les un mois de l’arrivée de Baldur’s Gate 3 sur consoles.

Malheureusement, comme il n’y a pas de quilles, ni de boules de bowling disponibles en jeu, les créateurs de ce mini-jeu ont dû se débrouiller avec des tonneaux et… des gobelins.

Mis à part ce petit twist, cette configuration semble fonctionner plutôt bien ! Il y a même une part de hasard, car il n’est pas certain du nombre de tonneaux que vous briserez à chaque lancer.

Il convient de noter que quiconque possède une boule de feu peut l’utiliser pour tricher et réaliser un strike parfait.