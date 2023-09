Les joueurs de Baldur’s Gate 3 font une étrange découverte sur Astarion

Les joueurs de Baldur’s Gate 3 ont été surpris d’apprendre qu’Astarion avait la possibilité d’étancher sa soif grâce à une statue en pierre. De cette manière, vous pouvez éviter d’obtenir le malus sur votre personnage.

Baldur’s Gate 3 pourrait bien avoir certains des compagnons les plus mémorables et les mieux conçus de tous les RPG. Chacun d’entre eux possède une personnalité unique, une histoire complexe et la plupart sont des partenaires potentiels. L’un des compagnons les plus populaires du RPG est sans nul doute Astarion, un haut-elfe de 200 ans qui a échappé à son maléfique maître, Cazador.

La raison pour laquelle tant de joueurs l’apprécient est en grande partie due à ses remarques sarcastiques et spirituelles. En tant qu’ancien rejeton de vampire, Astarion peut souvent être cruel et égoïste, c’est par ailleurs un véritable bourreau des cœurs, mais il n’est pas totalement maléfique et peut être convaincu de faire le bien.

Or, un vampire a besoin de sang et Astarion peut se nourrir grâce à votre personnage. En le faisant, il obtient certains bonus jusqu’à ce qu’il se repose.

Cependant, en échange, vous vous retrouvez avec un malus qui est exactement l’opposé de ce qu’obtient Astarion. Vous recevez un malus de -1. Mais un joueur de Baldur’s Gate 3 a trouvé une solution qui contourner le problème.

Vous pouvez acheter une statue auprès de Boney et Stoney au Cirque que vous croisez dans l’Acte 3 en échange de 5 000 pièces d’or. Un internaute a révélé sur Reddit qu’Astarion peut se nourrir de cette statue.

Cela est probablement dû au fait que la statue est un clone parfait de votre personnage, elle copie même tout l’équipement que vous portez. De nombreux joueurs ont trouvé cette théorie plausible et se sont également demandé si elle bougeait comme les mannequins dans Skyrim. Ce à quoi un internaute a répondu que c’est en effet le cas.

Cela prouve seulement que Baldur’s Gate 3 “utilise la méthode de Bethesda pour créer des statues qui sont juste des entités paralysées.” Ce bug étrange sera très probablement corrigé dans un prochain patch, mais pour l’instant, vous pouvez laisser la statue subir le malus à votre place.