Baldur’s Gate 3 : une avalanche de fanfictions surprend les joueurs

À sa grande surprise, un joueur de Baldur’s Gate 3 a découvert qu’en plus d’être particulièrement populaire en jeu, il existe une quantité astronomique de fanfictions sur Astarion.

Les fanfictions sont très répandues dans l’industrie littéraire, cinématographique et vidéoludique. Dès que les fans se prennent de passion pour un univers et ses personnages hauts en couleur, ils créent du contenu pour mettre sur pied de nouvelles aventures, dépassant l’œuvre d’origine.

Des franchises comme Overwatch, Mass Effect, The Legend of Zelda et bien d’autres ont une communauté très active sur les sites de fanfictions. Ces dernières années, le nombre de fanfictions créées pour les jeux vidéo n’a cessé d’augmenter, et cette tendance ne semble pas près de s’arrêter.

Depuis sa sortie il y a deux mois, Baldur’s Gate 3 a déjà conquis de nombreux joueurs, principalement grâce à son souci du détail, son vaste univers, la liberté qu’il offre et sa rejouabilité.

Le nombre de fanfictions sur Baldur’s Gate 3 avec Astarion explose

Dans une publication sur Reddit, un internaute a révélé que sur le site de fanfictions Archive of Our Own, Astarion est le personnage de Baldur’s Gate 3 qui a le plus de fanfictions à son sujet.

La capture d’écran jointe à la publication montre que les 7 duos les plus mis en avant pour Baldur’s Gate 3 incluent tous Astarion avec divers personnages.

Même si un grand nombre d’internautes sont restés bouche bée face à la quantité phénoménale de fanfictions, la plupart ne semblaient guère surpris de voir Astarion occuper le devant de la scène sur le site.

“C’est AO3 et Astarion est un vampire traumatisé, c’est exactement le public cible du site”, a écrit un internaute tandis qu’un autre a décrit Astarion comme étant un véritable “appât à FanFic”.