Baldur’s Gate 3 : un mod amusant rend les gobelins jouables

Un moddeur de Baldur’s Gate 3 a enfin permis aux joueurs de réaliser un de leurs rêves en leur permettant d’entreprendre une campagne en tant que gobelins.

Baldur’s Gate 3 est reconnu pour sa profonde immersion, où chaque choix du joueur influence le déroulement de l’histoire.

Une grande partie du charme du RPG de Larian Studios vient de la création de personnages et des interactions avec les différents compagnons. Tout comme dans l’univers de Donjons et Dragons, choisir une race spécifique dans Baldur’s Gate 3 offre des avantages statistiques et tactiques, ainsi que l’accès à des zones et à des dialogues uniques.

Cependant, au grand dam des joueurs, à sa sortie, le jeu ne proposait pas les gobelins comme race jouable. Ce vide a été comblé par le moddeur Tripsadin avec son mod “Whispers of the Fey – Goblins Race”. Grâce à lui, non seulement les joueurs peuvent incarner un gobelin, mais ils bénéficient également de visages personnalisés pour leur personnage.

NEXUSMODS: TRIPSADIN

Le mod “Whispers of the Fey – Goblins Race“, développé par Tripsadin, permet aux joueurs de créer leur personnage comme ils le souhaitent vraiment. Le mod contient également des visages uniques spécialement créés pour les gobelins.

Comme les autres races de Baldur’s Gate 3, Tripsadin a implémenté deux capacités spéciales pour accompagner la classe. “Nimble Escape” offre la possibilité de fuir un combat ou de se cacher une fois par tour, jouant pleinement sur le thème sournois des gobelins.

À côté de cela, “Fury of the Small” permet aux gobelins d’infliger des dégâts bonus en utilisant leur bonus de compétence, tant que leurs adversaires ne sont plus grands qu’eux. Cette capacité a des charges qui peuvent être récupérées après un long repos.

Il est difficile de prévoir ce que les moddeurs de la communauté Baldur’s Gate 3 pourraient proposer ensuite, mais avec la créativité et la passion des joueurs, les possibilités semblent être infinies.