Comment dupliquer des objets dans Zelda Tears of the Kingdom | Glitch de duplication

Un glitch de duplication a été découvert dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Découvrez comment dupliquer n’importe quel objet.

Parcourir Hyrule n’est pas une tâche facile dans Zelda: Tears of the Kingdom, car les joueurs se heurteront à des endroits difficiles et à des ennemis puissants alors qu’ils cherchent les nombreux sanctuaires et sets d’armures. Heureusement, Link est capable d’utiliser ses nouvelles capacités pour voyager plus facilement.

Néanmoins, progresser dans l’aventure Zelda TOTK demande de collecter de nombreuses ressources. Si certains joueurs adorent vagabonder à la recherche d’objets divers et variés, d’autres préféreraient s’épargner ce long processus.

Heureusement, un glitch de duplication a été découvert et permet aux joueurs de Tears of the Kingdom de copier des objets de leur inventaire.

Explication du glitch de duplication dans Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo Il vous faudra deux arcs pour reproduire ce glitch de duplication d’objets

Les joueurs peuvent réaliser le glitch de duplication en utilisant la capacité Amalgame pour attacher des objets à une flèche dans Zelda: Tears of the Kingdom. Cependant, vous aurez besoin de deux arcs distincts et d’un bon timing pour exécuter correctement ce glitch. Voici un guide étape par étape pour vous aider à reproduire cette technique de duplication :

Équipez un arc Utilisez la capacité Amalgame pour attacher l’objet que vous voulez dupliquer à une flèche Mettez le jeu en pause Allez à la section des arcs dans le menu et jetez l’arc que vous avez équipé Fermez le menu et ouvrez le à nouveau aussi vite que possible Jetez le second arc de votre inventaire Fermez le menu Ramassez les deux arcs du sol Vous avez maintenant deux exemplaires de l’objet Amalgamé dans votre inventaire.

C’est un processus relativement simple, et il n’y a pas de limite au nombre de fois où peut être répété. Donc, si vous voulez exploiter une ressource spécifique, le glitch de duplication est un moyen parfait pour gagner beaucoup de temps et/ou d’argent.

Comme mentionné précédemment, vous devrez vous entraîner pour maîtriser le timing de la mise en pause et de la reprise, mais après quelques tentatives, cela devrait devenir une seconde nature. Ne vous inquiétez pas, même si vous ratez le timing, vous ne perdrez pas l’objet original, donc vous pouvez continuer à essayer jusqu’à ce que vous réussissiez.

Sur quoi le glitch de duplication peut-il être utilisé dans Zelda: Tears of the Kingdom?

Nintendo Le glitch de duplication facilitera grandement votre aventure.

Le glitch de duplication peut être utilisé sur tout objet qui peut être Amalgamé à une flèche dans Zelda: Tears of the Kingdom. Cela signifie qu’il peut copier des plantes, des matériaux de monstres et d’autres ressources précieuses, mais il ne peut pas être utilisé pour créer de nouvelles armes ou boucliers.

Même si cela peut être décevant, la capacité de créer des objets illimités signifie que vous pouvez générer facilement des ressources onéreuses à vendre à un marchand pour obtenir des rubis supplémentaires. Cela permet aux joueurs d’acheter des armes rares sans avoir à se soucier de dépenser tout leur argent.

Il vaut la peine de garder à l’esprit que le glitch de duplication n’est évidemment pas une fonctionnalité prévue par Nintendo, et il y a de fortes chances qu’il soit corrigé dans les semaines à venir. Assurez-vous d’en profiter tant que vous le pouvez.