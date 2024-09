XDefiant Saison 2 : date de sortie, nouvelle faction Ravageurs, armes, cartes…

La Saison 2 de XDefiant approche à grands pas et nous avons désormais un aperçu complet de ce qui nous attend. De la nouvelle faction Ravageurs aux trois nouvelles armes en passant par un mode de jeu inédit, voici tout ce que la prochaine saison vous réserve.

Malgré des débuts difficiles, XDefiant continue d’avancer avec confiance. Les développeurs ont assuré la communauté de leurs plans à long terme, et Ubisoft a renforcé son soutien à l’équipe, ce qui rend l’avenir bien plus prometteur que ne le laissaient entendre certains rapports.

Pour maintenir cet élan, la Saison 2 est remplie de nouveautés. Avec l’ajout du très attendu mode Bomb, une nouvelle faction, et bien plus encore, voici un aperçu complet de tout ce qui vous attend durant cette nouvelle saison.

La Saison 2 de XDefiant débutera le mardi 24 septembre. Nous connaissions cette date grâce au compte à rebours du Passe de combat de la Saison 1. Il n’y a pas encore d’informations sur l’heure exacte du lancement ou la taille de la mise à jour, mais nous mettrons à jour cet article dès que plus de détails seront disponibles.

La faction Ravageurs de Far Cry rejoint XDefiant

Conformément aux fuites précédentes, Ubisoft a confirmé que les Ravageurs de Far Cry rejoignent le FPS. Ce groupe de mercenaires, tiré de Far Cry New Dawn de 2019, arrive avec deux équipements uniques et une capacité ultime capable de renverser le cours d’une partie.

Lance-grenades M79

Ubisoft

Une arme puissante, mais avec un long temps de rechargement. Idéal pour les attaques à distance, il permet de neutraliser à la fois des ennemis et des équipements. Attention, vous n’avez que deux tirs avant de devoir recharger.

Tourelle en ferraille

Ubisoft

Cette mitrailleuse automatisée attaque tout ennemi dans son champ de vision. En plus d’infliger des dégâts, elle alerte de la présence d’ennemis en dehors de votre champ de vision.

Scie-lanceur (ultime)

Ubisoft

L’arme ultime des Ravageurs, elle tire des lames qui rebondissent plusieurs fois sur les surfaces, permettant d’éliminer des ennemis derrière des obstacles.

De plus, la faction Ravageurs dispose d’une capacité passive nommée Revved. Elle favorise un style de jeu rapide, augmentant la cadence de tir et la vitesse de rechargement après chaque élimination.

Voici les trois nouveaux personnages de la faction Ravageurs :

Paulo

Li’l T

Nova

Trois nouvelles cartes

Les développeurs ont confirmé l’arrivée de trois nouvelles cartes au cours de la Saison 2, bien qu’une seule soit disponible au lancement.

Waterfront sera jouable dès le début de la saison, tandis que Signal et Air & Space arriveront plus tard.

Ubisoft

Nouveau mode : Bomb

Après des mois de demandes, XDefiant introduit enfin son propre mode de désamorçage de bombe. Inspiré des modes vus dans Counter-Strike ou Call of Duty avec Recherche et Destruction, le mode Bomb offre des parties en 6v6 basées sur des rounds, où les joueurs doivent attaquer ou défendre avec une seule vie par round.

Ce mode sera disponible dès le lancement de la Saison 2 en partie classique, avant d’être intégré au mode Ranked en format 4v4 après avoir réglé les éventuels bugs.

Nouvelles armes : un pistolet-mitrailleur, une mitrailleuse et un fusil à pompe

Trois nouvelles armes rejoignent l’arsenal de XDefiant dans la mise à jour de la Saison 2, toutes disponibles gratuitement via le Passe de combat :

Pistolet-mitrailleur PP-19 : Cinquième mitraillette du jeu, elle se distingue par ses dégâts élevés et sa précision. Elle possède le potentiel de dégâts le plus élevé de sa catégorie, avec un chargeur volumineux et un recul constant.

: Cinquième mitraillette du jeu, elle se distingue par ses dégâts élevés et sa précision. Elle possède le potentiel de dégâts le plus élevé de sa catégorie, avec un chargeur volumineux et un recul constant. Mitrailleuse L86 LSW : Bien qu’il s’agisse d’une mitrailleuse, cette arme se manie davantage comme un fusil d’assaut, avec une mobilité accrue et une vitesse de visée rapide, mais avec un chargeur plus petit.

: Bien qu’il s’agisse d’une mitrailleuse, cette arme se manie davantage comme un fusil d’assaut, avec une mobilité accrue et une vitesse de visée rapide, mais avec un chargeur plus petit. SPAS-12 : Ce fusil à pompe iconique est mortel en combat rapproché, capable de faire des ravages dans les espaces confinés.

Ubisoft Le SPAS-12 est une force sur laquelle il faut compter.

Partie privée et améliorations de qualité de vie à venir

En plus des nouveautés déjà mentionnées, les parties privées arrivent enfin dans XDefiant au cours de la Saison 2, bien qu’aucune date précise ne soit encore fixée. Cela permettra aux compétitions communautaires et aux tournois amateurs de prendre leur envol.

Ces parties privées débuteront en version bêta, avec des ajustements à prévoir en fonction des retours des joueurs.

D’autres améliorations sont prévues pour cette saison, comme des améliorations du système d’escalade, de la collision entre les joueurs et des sons de pas. Le mode Ranked bénéficiera également d’un classement Top 500 directement visible en jeu, et les joueurs pourront désormais voter pour les cartes sur lesquelles ils souhaitent jouer.

Et voilà tout ce qu’il y aura au lancement et tout au long de la Saison 2 de XDefiant, le 24 septembre. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de tout changement de dernière minute avant la mise en ligne.