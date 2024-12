XDefiant ferme officiellement ses portes et annonce sa date de fin

Moins de six mois après sa sortie officielle, Ubisoft vient d’annoncer la fermeture définitive de XDefiant. Le producteur exécutif, Mark Rubin, a révélé que les serveurs seront fermés le 3 juin 2025.

Après des semaines de spéculations sur la baisse du nombre de joueurs et l’arrêt du soutien au jeu, Ubisoft vient d’officialiser l’arrêt progressif de XDefiant. Le support diminuera progressivement dans les mois à venir, et les joueurs ayant acheté des packs premium au cours des 30 derniers jours pourront demander un remboursement.

Depuis le 3 décembre 2024, le jeu n’est plus disponible au téléchargement. Seuls les joueurs ayant déjà installé XDefiant peuvent continuer à y jouer. La saison 3 sera déployée comme prévu, mais aucun nouveau contenu ne viendra enrichir le jeu au-delà de cette période.

Un post sur le blog officiel d’Ubisoft détaille : “Nous avons le regret de vous informer que le processus de fermeture du jeu commence aujourd’hui. Le jeu restera jouable jusqu’au 3 juin 2025, mais il n’est plus possible pour de nouveaux joueurs de le télécharger et de rejoindre l’aventure.“

En plus des remboursements pour les achats récents, les joueurs ayant acquis le Pack Fondateur Ultime, soit le pack cosmétique le plus cher vendu à 69,99€, seront entièrement remboursés. Ubisoft propose également des remboursements pour les achats de monnaie virtuelle ou de passes saisonniers effectués au cours des 30 derniers jours.

Une communauté fidèle, mais des chiffres en baisse

Malgré cette triste nouvelle, Mark Rubin a salué les progrès réalisés par son équipe de développement et la fidélité des joueurs. Il a fièrement déclaré : “XDefiant a battu des records internes, devenant le jeu ayant atteint le plus rapidement les 5 millions d’utilisateurs. Au total, plus de 15 millions de joueurs ont essayé notre jeu.“

Cependant, cette déclaration contraste avec des propos tenus par Rubin en octobre 2024, où il affirmait qu’il n’y avait “aucun plan pour fermer le jeu après la saison 4“, malgré une baisse visible des chiffres.

Ubisoft

À cette époque, des fuites révélaient déjà du contenu inédit en préparation, comme des collaborations avec des franchises emblématiques telles qu’Assassin’s Creed ou Splinter Cell.

La fermeture de XDefiant affecte directement plusieurs studios Ubisoft à travers le monde. Jusqu’à 177 employés vont être licenciés en raison de la fermeture des bureaux de San Francisco et Osaka, ainsi que de la réduction des activités du studio de Sydney. Selon Stephen Totilo, insider bien informé, la moitié de l’équipe restante travaillant sur XDefiant sera redéployée sur d’autres projets.

Un potentiel gâché ?

Conçu comme un FPS free-to-play, XDefiant était présenté comme un concurrent direct au géant Call of Duty d’Activision. Avec des développeurs et joueurs professionnels issus de CoD parmi ses rangs, l’équipe de XDefiant avait misé sur une communication ouverte et une promesse d’évolution constante.

Ubisoft Alors que XDefiant a atteint plus de 15 millions de joueurs au total, les développeurs ont admis que le nombre de joueurs actifs quotidien diminuait au fur et à mesure que l’année 2024 avançait.

Malgré de multiples retards, le jeu a vu le jour début 2024. Cependant, son lancement a été entaché par de nombreux bugs et problèmes de performance. Malgré tout, il a réussi à séduire une communauté plus restreinte grâce à son gameplay nerveux et son approche innovante.

Les mois suivants ont vu l’arrivée de nouveaux contenus, notamment des factions, des cartes, des armes, et des systèmes de progression améliorés. Des mises à jour régulières ont également corrigé les problèmes techniques, comme les soucis de netcode ou les capacités déséquilibrées (oui, on parle du Spiderbot !).

Lorsque les serveurs fermeront le 3 juin 2025, XDefiant aura au total vécu 378 jours. Une aventure brève, mais marquante, laissant derrière elle une communauté passionnée et des développeurs ayant osé proposer une alternative dans un marché compétitif.