Le problème de hitreg de XDefiant est une “priorité absolue” affirme un dev

Le lancement de XDefiant a été entaché par une mauvaise détection des tirs et un netcode défaillant pour de nombreux joueurs, et les développeurs ont maintenant répondu aux plaintes. Ils ont admis que le système nécessite des “améliorations”, tout en précisant qu’il pourrait falloir un certain temps avant de voir des changements réels.

Mark Rubin, producteur exécutif de XDefiant, est très actif sur X/Twitter, répondant à des dizaines de joueurs qui ont rencontré des problèmes avec la détection de leurs tirs. Rubin a abordé le problème directement dans un tweet le 25 mai, où il a déclaré :

“Netcode et Hitreg. Beaucoup de gens en parlent et nous écoutons. Nous travaillons sur des améliorations. Il y a plus de 1000 éléments qui peuvent affecter le netcode et nous devons enquêter et les corriger un par un. Donc, cela prendra du temps, mais nous verrons des améliorations.“

Si pour le moment nous ne savons pas combien de temps cela prendra, Rubin a détaillé les moyens par lesquels l’équipe de développement prévoit de s’attaquer au problème. L’une des plus grandes solutions est l’ajout de plus de serveurs pour améliorer l’expérience des joueurs ayant des problèmes de connexion.

“Nous ne négligeons pas les problèmes et c’est notre priorité absolue”, a déclaré Rubin en réponse à un joueur. “Nous pouvons trouver des moyens de diminuer l’impact des paquets perdus sur les joueurs grâce à l’optimisation et à l’efficacité, et nous pouvons ajouter plus de serveurs pour essayer de réduire la distance internet entre les joueurs et les serveurs, ce qui peut aider à réduire les problèmes de qualité internet.“

Rubin pense que cela aidera grandement à résoudre les problèmes de hitreg, et il a utilisé une analogie pour expliquer pourquoi les joueurs rencontrent des problèmes.

“Pensez à l’internet comme à la conduite. Aller de chez vous à un endroit peut prendre 5 minutes sans trafic, mais aller ailleurs peut prendre 30 minutes avec beaucoup de trafic. Ce n’est pas la faute de votre voiture (c’est-à-dire votre internet). Ajouter plus d’emplacements pourrait aider.“

Bien que seul le temps dira dans quelle mesure l’ajout de plus de serveurs aidera, les joueurs de XDefiant à qui il a répondu étaient reconnaissants que Rubin ait reconnu ces problèmes et que l’équipe travaille à trouver des solutions.