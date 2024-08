Patch note MAJ XDefiant du 14 août : nerf du Sniper, correction de la grenade collante…

La dernière mise à jour de XDefiant renforce les nerfs des fusils de sniper, corrige un problème de netcode lié aux grenades collantes, et facilite la localisation des arachnobots avant qu’ils ne s’agrippent à votre visage.

En mai, les joueurs de XDefiant ont demandé un nerf pour les fusils de sniper “ridiculement surpuissants“, car ces armes pouvaient tuer en un seul coup sans aucun recul ou pénalité de mouvement.

Dans la mise à jour du 12 juin, Ubisoft a répondu en augmentant le recul des snipers et en ajoutant une pénalité de mouvement pour les armes avec lunette. Ces changements ont été bien accueillis, mais la classe des snipers restait très populaire.

Ainsi, l’équipe de développement est revenue à la charge en rendant le recul encore plus perceptible, rendant plus difficile pour les snipers de toucher leur cible sous le feu ennemi. De plus, la dispersion des snipers a été augmentée, ce qui signifie que les joueurs n’auront plus à s’inquiéter d’être tués avant que l’ennemi ne soit complètement zoomé.

Ubisoft

Passons en revue les autres changements apportés par cette mise à jour.

Notes de patch de la mise à jour du 14 août de XDefiant

Voici les notes de patch complètes.

Gameplay

Les assistances aux kills contribuent désormais à la charge de l’ultra d’un joueur.

Correction d’un problème qui renvoyait les joueurs au menu principal après avoir terminé un match classé.

Si vous ne pouviez pas compléter le défi de base de la grenade IEM à cause d’un suivi incorrect de votre progression, essayez maintenant. Cela devrait fonctionner.

Factions

Le Drone Incinérateur des Nettoyeurs n’explose plus lorsqu’il survole un fil de choc d’un GS-Kommando allié.

Cartes

Correction d’un glitch qui rendait les joueurs invulnérables aux dégâts à leur point de spawn initial au deuxième étage de la carte du Zoo National.

Modes de jeu

Correction d’un bug étrange dans le mode Contrôle de Zone qui déverrouillait toutes les zones brusquement, permettant à l’équipe attaquante de gagner sans effort.

Armes

Ajustement supplémentaire de la pénalité de recul des snipers (c’est-à-dire la visée tremblante lors de la réception de tirs pendant l’utilisation d’un fusil de sniper). Désormais, le recul est plus perceptible, rendant plus difficile pour les snipers de toucher leur cible sous le feu.

Dans d’autres ajustements des snipers, la durée de réduction de la dispersion a été augmentée. Cela concerne le temps nécessaire à un sniper pour focaliser la lunette et obtenir une précision maximale en ADS, ce qui devrait empêcher les joueurs ciblés d’être abattus avant que le sniper ne soit complètement zoomé. Voici les changements spécifiques :

Durée de réduction de la dispersion du M44 augmentée de 4 %.

Durée de réduction de la dispersion du TAC-50 augmentée de 28 %.

Durée de réduction de la dispersion du L115 augmentée de 16 %.

Réduction de la sensibilité de visée lors de l’utilisation d’une lunette pour compenser le changement de champ de vision.

Le viseur laser PEQ-15 ne flotte plus magiquement aux côtés du fusil à pompe AA-12 lorsque les joueurs portent la skin Skullduggery.

Correction d’un glitch graphique qui rendait invisibles les accessoires de bouche, de chargeur, et de crosse d’arme lors du port de la skin Mecha.

Dispositifs

Correction d’une faille qui permettait aux joueurs de déployer des dispositifs illimités en changeant d’équipement dans les zones d’apparition.

Netcode

Les joueurs se faisaient coller par des grenades collantes ennemies même s’ils esquivaient leur trajectoire. Ce n’est plus le cas.

Audio

Les effets sonores d’explosion ne se coupent plus lorsque plusieurs grenades sont déployées en succession rapide.

Il est désormais plus facile d’entendre l’approche des arachnobots, permettant aux joueurs de se défendre plus facilement.

Divers